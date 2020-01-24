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白雲機場──港珠澳大橋口岸 快線通車

2020-01-24 04:52聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

廣州白雲國際機場日前開通開往珠海港珠澳大橋口岸站空港快線大巴，標誌著該機場往返港珠澳大橋口岸專線大巴正式通車，實現了該機場航空運輸與港珠澳公路客運無縫連接。

中新社報導，珠海港珠澳大橋口岸是中國唯一「一地三通」的公路口岸，為落實對接粵港澳大灣區發展聯程聯運、多元化客運服務等政策措施，廣州白雲國際機場空港快線運輸有限公司（以下簡稱空港快線）聯合珠海公交信禾長運股份有限公司、港珠澳大橋珠海口岸客運站開通了該條白雲國際機場往返港珠澳大橋口岸的專線大巴。

今後，選擇搭乘飛機在白雲國際機場落地，需前往港珠澳的旅客，除了現有的地鐵轉高鐵方式外，還可乘坐白雲國際機場專線大巴直抵珠海港珠澳大橋口岸。

空港快線相關工作人員表示，每天從白雲國際機場T2航站樓往返珠海港珠澳大橋口岸的大巴有三班（去程發車時間：07:40、09:00、14:50；返程發車時間：09:00、11:00、13:00），全程預計3小時45分鐘，票價105元人民幣。

旅客飛抵廣州後，可在T2航站樓客運站現場購買專線大巴車票，也可通過微信公眾號「白雲機場空港快線」購票，抵達珠海港珠澳大橋口岸站後，現場或網上購買港珠澳大橋穿梭巴士車票，即可享受從白雲國際機場至香港、澳門全程交通服務。

目前，從珠海港珠澳大橋口岸前往白雲國際機場的乘客，可選擇口岸現場購票，也可通過微信公眾號「港珠澳大橋珠海口岸」提前購票。

港珠澳大橋機場公眾號

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