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粵港澳大灣區 加快內外基礎設施互聯互通

2020-01-24 04:52聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

粵港澳大灣區發展將整合多座城市推動經濟整合。 （新華社）
粵港澳大灣區發展將整合多座城市推動經濟整合。 （新華社）
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廣東省發展和改革委員會主任葛長偉日前在廣東省十三屆人大三次會議記者會上稱，將加快粵港澳大灣區內部以及大灣區和外部的基礎設施互聯互通。

中新社報導，葛長偉稱，大灣區建設的一個重要前提就是基礎設施的互聯互通。截至去年年底，大灣區高速公路的通車里程為4700多公里，高速公路每百公里密度高於東京灣區、倫敦城市群，也高於中國內地的長三角、京津冀兩大城市群。大灣區已經通車的鐵路里程是2100公里，其中高快速鐵路是1232公里。

葛長偉說，2019年年底白雲機場旅客吞吐量超過了7300多萬人次，深圳機場的旅客吞吐量超過了5000萬人次。深圳機場三跑道的擴建在加快推進，白雲機場的三期擴建、珠海機場的改擴建正加快推動，並加速謀劃推進珠三角新概念機場的前期工作，同時，香港機場作為大灣區乃至亞洲的樞紐機場地位還是非常穩固的。

葛長偉表示，在大灣區內部的互聯互通上，珠江口東岸廣汕高鐵加快推進，深汕高鐵今年年底啟動；珠江口西岸將啟動江門到肇慶的高鐵建設，這一段是未來深圳到南寧高速鐵路的組成部分。

他表示，高速公路重點是深中通道建設加快推進、黃茅海大橋今年將全面開工。對於珠三角和港澳的互聯互通，皇崗口岸將啟動改擴建，蓮塘口岸今年可以投入使用，珠海和澳門橫琴新口岸今年上半年可以投入使用。

他說，大灣區要打通對外的交通網絡，首先還是高速鐵路。今年將啟動從湛江到廣西合浦、湛江到瓊州海峽、深圳到南寧的高鐵建設，今年年底爭取再啟動汕頭到漳州的高鐵建設，贛深高鐵2021年可以全部開工。到「十四五」末，大灣區和內地、西南腹地、長三角城市群全部可以實現350公里時速高鐵的聯通。

廣州樞紐的綜合改造提升也在計畫中。葛長偉稱，下一步要盡可能實現讓高鐵都能夠進到廣州市中心。

機場高鐵深圳

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