陸女大嗑「蝙蝠菜」 網友見圖驚呼：真的很想吐

學者指出武漢肺炎病毒恐源自蝙蝠後，大陸網友便在網路瘋傳多張吃蝙蝠的照片。圖取自／微博 分享 facebook

為了口痕、狩獵野味，最終害的不止是自己，還可能連累全家！SARS專家鍾南山日前接受央視訪問時推斷，武漢肺炎的病源可能來自野生動物，例如竹鼠和獾。但同時有內地科學家指，武漢肺炎與SARS序列相似性達70%，故自然宿主可能同樣是野生蝙蝠。相關文章令許多內地網友瘋傳一些大陸人吃蝙蝠，甚至生吃蝙蝠的圖片，而蝙蝠更是內地野味市場的常見「美食」，不過有網友質疑，部分人未必是在大陸吃的，因為其他國家亦有吃蝙蝠的習慣。

內地學術期刊《中國科學：生命科學》日前刊出文章，認為新型冠狀病毒（武漢肺炎）與2003年的沙士序列相似性達70%，可能同樣源自蝙蝠，兼對人類有高度感染力。大陸學者指，就算市民不直接吃蝙蝠，野生動物捕食蝙蝠、或曾接觸蝙蝠排泄物，都會令病毒傳入野生動物體內及出現變異，令原本不會直接感染人類的冠狀病毒變得可傳人，故呼籲市民不要再吃任何野味。

可惜蝙蝠以至野味在大陸大賣，2018年廣東肇興有人在市場內賣活蝙蝠，一隻4.5元人民幣，活捉包送貨，最低消費500隻。有野味檔主稱，蝙蝠味道似鳥肉，多用來煮湯，而兩個人吃的蝙蝠宴差不多要用上500隻，有富豪甚至一次過訂2000隻，故野味在內地有價有市。

武漢肺炎可能源自蝙蝠，惟不少人似乎無懼病菌，微博瘋傳大量進食蝙蝠大餐的照片，如「清蒸蝙蝠」，相中蝙蝠上面只放了些芫荽，拔光毛髮後四肢清晰可見，甚至有女性和小孩進食疑似「活蝙蝠」，更張大口來拍照。

另外又有人上傳一道蝙蝠湯，照片中大大隻蝙蝠放在一鍋湯內，張開雙翼咬牙切齒，死狀恐怖。有人亦拍攝蝙蝠被切開一半的照片，並放在碟上「擺盤」拍網紅美食照，最令人嘔心是，有人吃光蝙蝠頭上的皮肉後，還興高采烈幫其拍照，相中蝙蝠儼如骷髏頭，嚇怕不少網友。

蝙蝠盛宴系列引起大批網友熱議，紛紛大呼毛骨悚然，要「先吐為敬」，又指摸一下蝙蝠都可能有傳染病，批評這些吃野味的人為害人間。然而，部分網友解釋相中人未必在中國內吃蝙蝠，以蝙蝠湯為例，其實也是西太平洋島國帛琉的美食，叫「水果蝙蝠湯」，因為島上蝙蝠以吃花朵汁液作主食，當地人相信蝙蝠吸予植物精華，煮湯吃對健康有益。

其實蝙蝠在中國古籍《本草綱目》亦有記載，可以用來治療久咳上氣、上焦發熱、小孩子發燒和抽搐等。然而，目前學者普遍相信武漢肺炎源自野生動物，可能由進食野味引起，故北京大學保護生物學教授呂植呼籲，野生動物管理及執法部門應該要做得更多，要從源頭管理野生動物非法交易，立法管理將野味交易上升到公共安全層面，才能避免更多悲劇。

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文章授權轉載自《香港01》