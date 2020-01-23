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陳國強辭TVB主席 入主8年屢與花旦傳緋聞

2020-01-23 14:17世界日報 香港新聞組╱香港23日電

香港電視廣播有限公司（無線電視）主席陳國強。中通社資料照片
香港電視廣播有限公司（無線電視）主席陳國強。中通社資料照片
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掌舵TVB逾8年的65歲主席陳國強，昨天宣布退休，辭任主席及非執行董事，2月4日生效，同時悉售其所持TVB最大股東Young Lion的股份，接盤的新股東是香港人，為獨立第三方。而隨著陳國強的退休，他和葉璇、郭羨妮、佘詩曼、徐子珊等多位無線花旦的緋聞又再度被人提起。

綜合媒體報導，上月中市場傳出TVB大股東內部意見不合，陳國強有意把股權悉數出售及卸任TVB主席。TVB昨天發公告，指陳國強辭任後將展開退休生活。陳國強向TVB員工發電郵道別，指出兩年前在挪威發生直升機意外，「剎那生死，體會到人生短暫，生命無常，令我對人生有新的看法」，因而開始計畫退休。

報導指出，陳國強於2011年牽頭與台灣女富豪王雪紅及美資私募基金Providence Equity Partners（PEP）組成財團入主TVB，2011年4月，陳國強獲委任為TVB非執行董事，並於2015年1月成為公司董事局主席及行政委員會主席，黎瑞剛則於2016年10月成為公司非執行董事及董事局副主席。

據報導，陳國強因買賣殼股起家，故有「殼王」之稱，雖然他與太太伍婉蘭不時攜手出席公開活動，但依然緋聞不斷。其中，他與葉璇在2006年被拍到在夜店大跳辣身熱舞，轟動一時；之後他又與郭羨妮傳緋聞，傳大擲金錢投資電影《臥虎》由郭羨妮擔正女主角；同年，陳國強又被影到與張玉珊到加拿大約會，但張玉珊強調兩人僅屬生意上的朋友。

2017年，陳國強又同佘詩曼搭上線，有指佘詩曼陪陳國強到澳門後，即擔正電影《美女食神》女主角。2010年，陳國強與徐子珊傳過一段情，更指忽然富貴的徐子珊眨眼間榮升一線阿姐地位。

再之後，2014年高海寧被指獲陳國強關照，被安排入邵氏拍電影《賭城風雲2》，得寵指數不斷飆升。但她事後發表聲明，澄清與陳國強之間沒有關係。

香港電影挪威

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