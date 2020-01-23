一晚喝掉16萬茅台 國企老董被撤職

深圳國企光明建發集團董事長張國玖月初藉年終述職會的機會，以公款大吃大喝，據傳光茅台酒就花了16萬元（人民幣，下同，約2.3萬美元），揮霍浪費公款。深圳市光明區紀委監委表示，將以違反中央八項規定精神，給予張國玖開除黨籍及撤職的處分。

綜合媒體報導，當日在龍華區某五星級酒店，在年終述職會後，直接將會場變成宴會廳，80多名參會人員大吃大喝，並在酒店留宿。

深圳市紀委監委暗訪組調查，當晚共安排11桌每桌5000元（約723美元）的中式宴會套餐，其中不乏海參、象拔蚌、洋參石斛燉鮑魚湯等名貴海鮮。

宴席上張國玖致辭稱：「我們喝的是高興的酒、快樂的酒」。為避人耳目，所有白酒都在宴會廳角落一間隱蔽的房間倒好之後再端上桌。所用白酒為市價約8000元（約1158美元）的1.3升裝茅台酒，粗略計算總價在16萬元左右。

主辦單位還為與會人員安排住宿，一共訂了58間大床房、26間雙人房、5間高級套房。

據悉，光明建發集團是經光明區委區政府批准，於2017年1月24日成立的區屬最大的國有企業。公司內設14個職能部門、全資企業17家，參、控股企業8家，代管企業1家（富明安），公司現有總資產104.85億元，員工總人數近800人。