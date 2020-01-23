曾與40官員上床 甘肅女貪官判12年

甘肅省武威市原副市長姜保紅受賄案22日宣判，姜保紅為謀求職務晉升，不僅收受賄賂，甚至大搞權色交易，曾與40多名官員發生關係。定西市中級法院一審宣判，姜保紅獲刑12年，並處罰金100萬元（人民幣，下同，約14萬美元）。

綜合媒體報導，法院宣判指出，姜保紅在擔任甘肅省維護社會穩定工作領導小組辦公室二處副處長、武威市招商局局長、武威市發展和改革委員會主任、武威市政府副市長期間，利用職務上的便利，索取、非法收受他人1418萬元（205萬美元）、2萬美元、黃金300克，為他人謀取利益，其行為構成受賄罪。

46歲的姜保紅為法學博士，在大學時曾是「校花」。據財新網指出，甘肅官場，姜保紅通過性賄賂謀求上位早有傳聞，尤其在武威，有關這位外貌出眾的女副市長與甘肅省政協農業和農村工作委員會副主任火榮貴的親暱關係，以及隱秘的權力交換，各種版本的情節和段子在官場和民間廣為流傳。

值得一提的是，火榮貴因違反生活紀律，與多名女性長期保持不正當性關係，帶壞家風被「開除黨籍和公職」。也就在火榮貴被「雙開」的同一天，姜保紅也被「雙開」。

報導還稱，姜保紅的任職履歷幾番變化，每一個變化背後都透出精心布局的痕與意圖。而這一切正是時任武威市委書記火榮貴的手筆。