7大片搶春節檔 票房生「疫」外

鼠年臨近，作為近些年中國人春節必備項之一的電影春節檔雖早已整裝待發，卻意外遭遇疫情風波，這個多年來的「最強吸金檔」或在今年迎來頗多變數。

中新社報導，近幾年，電影春節檔已逐漸成為大陸全年含金量最高的檔期。數據顯示，2016年至2019年春節檔票房分別為30.9億元（人民幣，下同）、34.3億元、57.7億元和58億元。擁有七部大片的2020年春節檔，原本被業內看做是「史上最強」的一屆。

作為「奪標熱門」的「唐人街探案3」是「唐人街探案」系列第三部影片，前兩部分別於2016年賀歲檔、2018年春節檔取得8.18億元、31.97億元票房，分別排名檔期票房榜第一位、第二位。「唐人街探案3」由原班人馬打造，前兩部作品積累的人氣進一步釋放，此前被業內十分看好。

動畫電影「姜子牙」被認為是去年暑期檔爆款電影「哪吒之魔童降世」的接力之作，「囧媽」是「囧」系列第三部作品。前兩部作品「人在囧途之泰囧」和「港囧」分別在2012年、2015年取得12.67億元、16.14億元票房。此外，還有「奪冠」、「緊急救援」，成龍影片「急先鋒」，以及逐年進步的「熊出沒」。

正因為品類豐富、整體實力強勁，本屆春節檔被寄予票房厚望，70億元，甚至100億元的預期都有。然而，隨著近期新型冠狀病毒感染肺炎疫情擴大，電影春節檔票房預期被各方看淡。

在預防新型肺炎的幾點提示中，明確提到「避免到封閉、空氣不流通的公共場合和人流密集的地方」，電影院無疑在列。不少影院經理認為，春節票房肯定會受影響，剩下的是影響大小，影響時間長短的問題。

事實上，相關影響已經開始顯現。今年春節檔自18日開啟預售，到21日大年初一預售已突破3.55億元，然而21日僅增4997萬元，相比前兩日約八千萬的日增降速明顯。

此外，購票平台淘票票官方微博已發布公告稱，春節檔期間在武漢地區購買電影票的用戶，均可申請無條件退票。而非武漢地區城市，如用戶有退票需求，將全力和影院溝通相關退票事項。

衝擊之下，春節檔多部電影片方也有所動作，「囧媽」、「熊出沒」、「奪冠」三部影片已宣布提前至除夕上映，寄望藉此提前積累口碑，占得票房先機。