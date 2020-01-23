親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

7大片搶春節檔 票房生「疫」外

2020-01-23 01:48聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

鼠年臨近，作為近些年中國人春節必備項之一的電影春節檔雖早已整裝待發，卻意外遭遇疫情風波，這個多年來的「最強吸金檔」或在今年迎來頗多變數。

中新社報導，近幾年，電影春節檔已逐漸成為大陸全年含金量最高的檔期。數據顯示，2016年至2019年春節檔票房分別為30.9億元（人民幣，下同）、34.3億元、57.7億元和58億元。擁有七部大片的2020年春節檔，原本被業內看做是「史上最強」的一屆。

作為「奪標熱門」的「唐人街探案3」是「唐人街探案」系列第三部影片，前兩部分別於2016年賀歲檔、2018年春節檔取得8.18億元、31.97億元票房，分別排名檔期票房榜第一位、第二位。「唐人街探案3」由原班人馬打造，前兩部作品積累的人氣進一步釋放，此前被業內十分看好。

動畫電影「姜子牙」被認為是去年暑期檔爆款電影「哪吒之魔童降世」的接力之作，「囧媽」是「囧」系列第三部作品。前兩部作品「人在囧途之泰囧」和「港囧」分別在2012年、2015年取得12.67億元、16.14億元票房。此外，還有「奪冠」、「緊急救援」，成龍影片「急先鋒」，以及逐年進步的「熊出沒」。

正因為品類豐富、整體實力強勁，本屆春節檔被寄予票房厚望，70億元，甚至100億元的預期都有。然而，隨著近期新型冠狀病毒感染肺炎疫情擴大，電影春節檔票房預期被各方看淡。

在預防新型肺炎的幾點提示中，明確提到「避免到封閉、空氣不流通的公共場合和人流密集的地方」，電影院無疑在列。不少影院經理認為，春節票房肯定會受影響，剩下的是影響大小，影響時間長短的問題。

事實上，相關影響已經開始顯現。今年春節檔自18日開啟預售，到21日大年初一預售已突破3.55億元，然而21日僅增4997萬元，相比前兩日約八千萬的日增降速明顯。

此外，購票平台淘票票官方微博已發布公告稱，春節檔期間在武漢地區購買電影票的用戶，均可申請無條件退票。而非武漢地區城市，如用戶有退票需求，將全力和影院溝通相關退票事項。

衝擊之下，春節檔多部電影片方也有所動作，「囧媽」、「熊出沒」、「奪冠」三部影片已宣布提前至除夕上映，寄望藉此提前積累口碑，占得票房先機。

春節電影疫情

延伸閱讀

英專家警告 武漢一地恐多達4千人感染新型肺炎

武漢肺炎源頭曝光！ 市場有百種野味價目表「可...

憂肺炎疫情 教部證實1校自主暫停與武漢交流

春節票房「戰警」先搶冠軍 小勞勃道尼、甄子丹...

相關新聞

深圳國企一晚喝掉70萬茅台 董事長被撤職

2020-01-22 17:38

視覺驚喜！重慶形態奇異的立交橋、蝶形、8字形像是夢境

2020-01-20 11:40

古雅 V.S. 狂野的對比：是兄弟？還是仇敵？細說蓉渝情節

2020-01-20 11:37

台美食業者：大陸年味較濃

2020-01-23 01:48

廣東進出口微跌 仍居陸首位

2020-01-23 01:48

港人想61歲退休 逾6成儲備不足

2020-01-23 01:48

廣東自貿區銀行、保險業 改備案制

2020-01-23 01:48

護珊瑚礁 南沙群島增監測

2020-01-23 01:48

任正非重返達沃斯：不怕美打壓華為

2020-01-22 16:06

公安部原副部長收賄1446萬 孟宏偉判13年半

2020-01-22 16:05

「洋五毛」法庭外挺孟晚舟？外媒：疑100元雇來

2020-01-22 16:04

故宮「荷包口紅」一支199元 網友：荷包空了

2020-01-22 15:48

血流不止「醫鬧」中國：北京砍殺「天才仁醫」案

2020-01-22 08:30

雞鳴三省大橋通車 打通烏蒙死角

2020-01-22 02:18

兩岸小圍爐 布農小朋友唱歌謠

2020-01-22 02:18

年輕世代有創意 「萌萌噠」綿竹年畫受捧

2020-01-22 02:18

浙江海岸管家 抓排汙、揪網捕

2020-01-22 02:17

紅三代開車闖北京故宮 院長道歉、副院長停職

2020-01-22 00:34

武漢肺炎陰影下 今年大陸最強春節檔前景不明

2020-01-21 18:07

央視首席播音員趙忠祥告別式 中央給了超規格

2020-01-21 17:20

紅三代開車闖紫禁城惹眾怒 北京故宮院長再次道歉

2020-01-21 10:32

廣州春運流量 估破3千萬人次

2020-01-21 01:54

港人到廣州 可「掃碼」搭公交

2020-01-21 01:54

最長海底地鐵隧道 青島８號線貫通

2020-01-21 01:53

陸2019姓名報告 第一大姓是王

2020-01-21 00:13

鍾南山：武漢新型冠狀病毒肺炎肯定會人傳人

2020-01-20 23:04

影／迎鼠年…竟讓活豬68米高空彈跳！網轟「虐畜」

2020-01-20 16:02

陸女爬窗大掃除防盜窗斷裂 失足墜落5樓當場慘死

2020-01-20 13:45

2歲女童鐵釘塞插座孔 瞬間皮開肉綻毀容恐截肢

2020-01-20 11:49
看更多

熱門文章

深圳國企一晚喝掉70萬茅台 董事長被撤職

2020-01-22 17:38

劉結一喊話：大陸經濟長期向好 盼台胞抓住機遇

2020-01-22 13:36

馬紹章：中共對台政策有沒有犯錯 根本不是重點

2020-01-22 13:44

林鄭月娥：習近平3度保證 不以香港示威收緊對港管治

2020-01-22 12:34

9年前與陳冠希一吻爆紅！謝芷蕙ig秀「娜美身材」 網驚：牆都歪了

2020-01-22 20:21

任正非重返達沃斯：不怕美打壓華為

2020-01-22 16:06

香港海關巡邏艇沉沒3人殉職 事故原因不明

2020-01-22 13:44

大陸副總理韓正：單邊主義無出路 損全球利益

2020-01-22 09:33

韓正出席達沃斯世界經濟論壇 強調堅持多邊主義

2020-01-22 14:10

「洋五毛」法庭外挺孟晚舟？外媒：疑100元雇來

2020-01-22 16:04

臉像60歲 慈善團體、整形醫院助遼寧15歲少女找回自信

2020-01-22 13:20

故宮「荷包口紅」一支199元 網友：荷包空了

2020-01-22 15:48

整治不文明 城管公開市民穿睡衣上街照、個資挨轟

2020-01-22 13:20

穆迪降評 港股嚇趴 林鄭：非常失望

2020-01-22 13:16

公安部原副部長收賄1446萬 孟宏偉判13年半

2020-01-22 16:05

港海關船執行任務意外翻覆 3人死亡

2020-01-22 10:38

中國維權運動這條路 三博士三款命

2020-01-22 11:25

駐美大使崔天凱：想阻中國統一 都不可能得逞

2020-01-22 23:47

華為囤貨 防美擴大制裁

2020-01-22 23:06

台美食業者：大陸年味較濃

2020-01-23 01:48

傳染病衝擊 大陸股匯震盪

2020-01-23 00:07

林鄭：習近平3度保證 不收緊對港管治

2020-01-23 00:00

港人想61歲退休 逾6成儲備不足

2020-01-23 01:48

陸境外所得課稅 台商影響有限

2020-01-23 00:05

7大片搶春節檔 票房生「疫」外

2020-01-23 01:48

廣東進出口微跌 仍居陸首位

2020-01-23 01:48

血流不止「醫鬧」中國：北京砍殺「天才仁醫」案

2020-01-22 08:30

氫燃料電池汽車 -30℃測試通過

2020-01-23 01:47

陸去年地方債務 未破批准限額

2020-01-23 01:47

穩經濟 陸地方掀招商大戰

2020-01-23 01:47

降關稅水準…韓正：改革開放不會停

2020-01-23 00:00

廣東自貿區銀行、保險業 改備案制

2020-01-23 01:48

中國陷資本寒冬 科技新創圈面臨泡沫爆破

2020-01-22 09:55

韓正：擴大開放外資 降關稅

2020-01-22 23:26

上海、北京人 最會賺也最會花錢

2020-01-22 00:23

護珊瑚礁 南沙群島增監測

2020-01-23 01:48

IMF前副總裁看政策 朱民：避免貨幣過度寬鬆

2020-01-22 23:22

非洲豬瘟、武漢肺炎接力上演 習近平面臨中國3大經濟壓力

2020-01-22 11:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top