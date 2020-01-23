廣東自貿區銀行、保險業 改備案制

廣東銀保監局21日發布消息稱，進一步簡化廣東自貿區南沙、橫琴片區銀行保險相關機構和高管的准入方式，由審批制改為備案制。

新華社報導，為支持廣東自貿區和粵港澳大灣區建設，深化廣東自貿區南沙、橫琴片區銀行業保險業行政審批制度改革，提高市場競爭效率和發展活力，廣東銀保監局日前制定印發「關於簡化中國（廣東）自由貿易試驗區南沙、橫琴片區內銀行保險相關機構和高管准入方式的實施細則」，進一步簡化廣東自貿區南沙、橫琴片區銀行保險相關機構和高管的准入方式。

根據「實施細則」，一是擴大範圍。爭取銀保監會政策支持，將廣東自貿區南沙、橫琴片區保險支公司及以下分支機構的設立、遷址、撤銷事項由審批制改為備案制，擴大簡政放權的實施範圍。二是精簡材料。根據銀保監會簡政放權精神和自貿區「證照分離」改革政策，落實精簡銀行保險機構提交的材料要求，減輕申請機構負擔。三是壓縮時限。對備案制許可事項，明確監管部門自收齊備案材料起3個工作日內完成備案工作；對保險業審批制許可事項，明確時限由20個工作日縮減為10個工作日。四是公開透明。主動公示區內銀行保險機構和高管實行備案或報告的幾大類許可事項的內容和時限，規範備案事項內容；依法明確機構提交備案或報告制材料的目錄和格式，確保依法合規公開透明。

該「實施細則」落地後，廣東自貿區南沙、橫琴片區內銀行支行及以下機構、保險支公司及以下機構的准入事項及其高管的准入事項均已取消事前審批，全面實行事後報告或備案制。據悉，改革將惠及自貿區內現有的近200家銀行保險機構。