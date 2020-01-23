港人想61歲退休 逾6成儲備不足

友邦香港（AIA）22日公布「理想退休生活」調查，受訪港人冀望擁有339萬港元（中位數）作退休之用，理想退休年齡平均為61歲，但大多數受訪者面對退休儲備不足問題。

香港中通社報導，調查指出，經過為每位受訪者獨立精算後，發現有66%受訪者面對退休儲備不足問題，即約每3人就有2個不夠錢退休，而儲備缺口高達201萬港元，創歷次調查新高。友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡指出，儲備不足人士將面臨兩種情況，一是延遲10年退休，即變相繼續工作至71歲；二是或需將每月生活費削減達8696元（中位數）。

這是友邦第11次進行同類調查，調查於2019年10月至11月期間進行，共訪問了1035名年齡介乎18至65歲及最少擁有1個強積金帳戶的在職港人。

劉家怡指出，受訪者出現「儲得少」、「儲得遲」現象，受訪者每月撥作儲蓄或投資以實現退休計畫的金額較上次調查削減8%至5289港元。

此外，46%受訪者表示未有明確退休儲蓄或投資計畫，無計畫的受訪者預計平均48歲才開始制定計畫。劉家怡還指出，政府去年推出扣稅優惠鼓勵市民為退休及醫療作準備，雖然市民認為相關產品具吸引力，但仍有高達一半的受訪者僅停留在考慮階段，而未有實質購買行動。