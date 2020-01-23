廣東進出口微跌 仍居陸首位

大陸海關總署廣東分署日前發布數據顯示，2019年，廣東外貿運行態勢總體平穩、穩中提質，進出口達7.14兆元，微跌0.2%，但仍繼續保持全大陸首位。其中，出口4.34兆元，增長1.6%；實現貿易順差1.54兆元，擴大11%。

新華社報導，廣東省民營企業外貿份額首次過半。2019年，廣東有進出口實績的民營企業6.99萬家，較2018年增加7000家，其進出口值為3.7兆元，增長5.6%，整體外貿占比較上年提升2.9個百分點至51.8%，比重首次過半。

廣東一般貿易比重繼續提升，新業態、新動能繼續保持快速發展態勢。2019年，廣東一般貿易進出口3.5兆元，增長4.1%，占外貿總值的49%，較上年提升2個百分點；保稅物流1.03兆元，增長15.6%。此外，通過跨境電商管理平台進出口1107.9億元，增速高達45.8%，規模位居全大陸第一；市場採購出口2393.4億元，居全大陸第2位。

廣東市場多元化取得積極成效，新興市場開拓力度不斷增強。2019年歐盟取代美國成為廣東第三大貿易夥伴，廣東對歐盟進出口8883.6億元，增長11.1%。貿易內容上，廣東進口民生消費類產品強勢增長。2019年，廣東進口消費品2196.2億元，增長19.9%，其中水果、化妝品和水海產品大幅增長32.8%、36.5%和46.1%。

展望2020年，海關總署廣東分署有關負責人說，國際環境趨緊，但穩中向好、長期向好的基本趨勢未變，第一階段協議簽署有利於緩解中美經貿摩擦，廣東迎來推進粵港澳大灣區建設和支持深圳先行示範區建設、支持廣州實現老城市新活力的重大歷史機遇，廣東外貿發展的有利條件較多，預計全年外貿仍需在克難奮進中實現穩增長。