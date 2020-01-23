台美食業者：大陸年味較濃

福建閩清「梅城印記」特色歷史文化街區近日正式開街。十二婆姐表演、狀元巡街、閩清縣十番音樂展示、手藝人現場編製竹篾工藝品等給街區添彩，台灣的美食業主們也紛紛帶來了特色美食。

中新社報導，「梅城印記」街區位於閩清縣中心城區，由浮頭街、安民巷、城墘路等街巷組成。整條街區保持舊時街巷格局，素有「小三坊七巷」之稱。

來自台北的孫震宇今年將在福建省福州市閩清縣過春節，他受訪時感慨道，「來大陸4年多時間，這是第二次在大陸過年。」大陸的春節年味兒濃，氛圍更好一些。

「今年，我們會留在閩清過年。」來自高雄的江蓉蓉正在閩清「梅城印記」特色歷史文化街區內擺攤經營麥芽蛋黃餅等美食和「金門一條根」。她表示，元宵節前，她和其他台灣夥伴都會在閩清。「這是我第一次來閩清，希望多接觸一些當地民眾，了解閩清的民俗風情」。

2018年6月，福州市以「延續城市歷史文脈，保護城市特色風貌」為目標，開始打造閩清「梅城印記」街區等15個特色歷史文化街區。21日，15個特色歷史文化街區同時開街，老城顔值不斷刷新，舊街區變成新景點。在這些開街儀式上，來自台灣的美食業主們紛紛參與，營造熱鬧氛圍的同時，他們的事業版圖也在不斷的擴張。

孫震宇在「梅城印記」街區內售賣台灣水果粒，許多遊客駐足購買，讓他喜笑顔開。「以前在台灣，我們一年賣5萬斤，三個股東都激動得睡不著覺了。」孫震宇笑道，如今在大陸，有時一天就能賣出5萬斤。春節要來了，大陸各地的加盟商都在不停地補貨。

孫震宇透露，他們的工廠設在台灣彰化縣，美食通過「小三通」在廈門登陸。隨著訂單量不斷增加，明年，他們計畫在福州連江縣黃岐鎮再開一個工廠。「在黃岐，原材料從台灣運過來，會更方便些」。孫震宇期待在中國大陸的生意能夠更加紅火。