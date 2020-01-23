陸春節假期 出入境日均187萬人次

大批乘搭高鐵往大陸過年的港人在香港西九龍站踏上「春運」的步伐。廣州南站是廣州鐵路客運樞紐的站點之一。 （中新社） 分享 facebook 大陸國家移民管理局22日發布消息稱，2020年春節假期大陸全國口岸出入境人數日均將達到187萬人次，較去年同期增長2%。

中新社報導，根據相關部門評估，毗鄰澳門陸地口岸出入境客流增幅較大，預計拱北、橫琴口岸日均出入境人數分別達到40.9萬人次、3.9萬人次，同比（與去年同期相比）分別增長14%、6%。毗鄰香港陸地口岸出入境客流有所下降，預計羅湖、福田、深圳灣、皇崗、西九龍口岸日均出入境人數分別達到19.6萬人次、10.7萬人次、10.3萬人次、6.5萬人次、5.7萬人次。

春運高峰期，多數出行旅客佩戴口罩。 （中新社） 分享 facebook

此外，北京首都機場、上海浦東機場、廣州白雲機場、成都雙流機場等大型空港口岸出境客流增幅明顯，預計日均出入境人數分別將達到7.7萬人次、11.6萬人次、5.6萬人次、2.2萬人次，同比分別增長5.9%、2%、7.7%、7%。

大陸國家移民管理局相關負責人表示，大陸全國邊檢機關將及時發布口岸出入境「兩公布一提示」信息，對口岸出入境情況進行預報預測並對外公布，方便旅客出行。同時，加強對飛機、船舶、列車等交通運輸工具的檢查監護，嚴格口岸限定區域管理；科學組織勤務，開足查驗通道，嚴格落實中國公民出入境通關排隊不超過30分鐘舉措，兼顧外國人通關效率，確保出入境人員通關順暢、心情舒暢，確保口岸安全有序。