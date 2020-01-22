不漏一車、不漏一人！武漢對進出車輛人員實施疫情排查

為有效應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，武漢市決定22日起全市啟動進出城道口重大疫情排查防控工作，對過往車輛及人員實施疫情排查防控，嚴格篩查檢測，堅決防止疫情輸出擴散風險。

《澎湃新聞》報導，自即日啟動後，將持續實行24小時運轉模式直至疫情結束，力保疫情排查「不漏一車、不漏一人」。

報導指出，防控工作由進出口道路所在區組織公安、衛健、市場監管、農業、園林和林業等部門共同實施。為確保進出城道口「全封控、全覆蓋、無遺漏」，武漢市決定建立和完善全市進出口道路疫情防控檢測站，依法對過往車輛及行人實施疫情防控；按照疫情檢測標準，對出城人員進行體溫檢測；對檢測發現有發熱症狀的患者，及時安排到指定醫療點進一步檢查和治療；對同車密切接觸人員安排到指定地點觀察；對進入武漢的交通工具所搭載的動物進行檢查，嚴禁野生動物進入武漢，嚴厲打擊非法攜帶、運輸、販賣動物的行為。

武漢市要求各區迅速組織發改委、財政、衛健、公安、市場監督、林業等部門，集中力量、集中資源、集中參與，抽調骨幹力量，加強聯防聯控，做到疫情早發現、早報告、早隔離、早治療。

報導稱，武漢市公安部門負責組織警力，有序開展網站檢查、秩序維護、交通疏導和應急處置等工作；衛健部門負責組織醫護人員，對出城車輛人員開展體溫檢測、疫情排查等工作，並制定疫情檢測點的防護裝備配備、現場消毒等標準，細化疑似病患轉運及密切接觸人員處置意見；市場監督和林業部門負責對查獲的活禽活畜和野生動物就近進行處置；發改、財政等部門負責落實疫情檢測點的基礎硬體、裝備設施、後勤工作等綜合保障。