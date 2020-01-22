任正非重返達沃斯：不怕美打壓華為

任正非重返達沃斯：不擔心美國進一步打擊華為 路透社 分享 facebook 時隔五年，華為創始人、CEO任正非重返達沃斯論壇，他表示，華為並不太擔心美國2020年的進一步打擊，他認為世界不會分裂為兩極化。

觀察者網報導，任正非21日出席達沃斯論壇「科技軍備競賽塑造的未來」分論壇，他提出，科技是向善的，人類總的來說是利用新技術來造福社會，而不是破壞社會。

任正非以其出生年代類比，「我七、八歲的時候，人們最大的恐慌就是原子彈」，但隨著人類社會進步，原子能在發電、放射性醫學上都造福了人類。

對於人工智能，任正非表示應該制定一些規範，什麼東西允許研究，什麼東西不允許研究，要控制它的走向。「人工智能的發展不會對人類有這麼大傷害。我們主要研究弱人工智能，是有邊界的。人工智能技術提高後，大大創造了財富。今天我們的絕對財富增多、貧富懸殊加大，是社會問題，不是技術問題。」

對於華為遭美國打擊，任正非表示樂觀：「美國實體清單打擊我們，去年打擊我們就是沒起到多大作用，因為我們認為我們基本上能抵抗的過來，我們已經過去就做了一些準備。」

據官方數據，華為2019年智能手機發貨逾2.4億台、5G手機發貨690萬台。美國商業專利數據庫公布，華為去年在美專利申請數首次躋身前十。

任正非說：「今年他又會升級繼續來打擊我們，但是我們認為我們受影響也不會非常大……第一輪打擊我們應對了。第二輪技術打擊我們，我們有去年的經驗和隊伍的鍛鍊，應對今年的打擊我們更胸有成竹。」

任正非回答提問表示說，美國長期習慣他就是世界老大，每件事情都應該他做的最好，某一件事情別人做好了可能心裡就不一定很舒服，他這種不舒服不代表世界潮流。

而對於是否會出現中美兩極化的世界，任正非認為，技術發明本身就是可以多元化的，比如汽車有多種型號在競爭，這種競爭有利於社會進步。「不強求社會必須唯一推進一種技術標準，但是世界會不會分裂，我認為科學技術這個底層是統一的，是不會分裂的。」