公安部原副部長收賄1446萬 孟宏偉判13年半

孟宏偉涉嫌受賄。 央視新聞 分享 facebook 天津市第一中級人民法院21日對公安部原副部長、國際刑警組織前主席孟宏偉受賄案一審公開宣判，孟宏偉以「受賄罪」判處有期徒刑13年六個月，並處罰金人民幣200萬元（約29萬美元）。

新華社報導，經審理查明，2005年至2017年，孟宏偉在擔任中共公安部黨委委員、副部長、海警局局長期間，利用職務便利，為有關單位和個人在企業經營、職務升遷等事項上謀取利益，或者利用本人職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受相關人員給予的財物共計折合人民幣1446萬餘元（約209萬美元）。

天津市第一中級人民法院認為，孟宏偉的行為構成受賄罪，應依法懲處。鑒於孟宏偉到案後主動交代犯罪事實，認罪悔罪，並考慮有部分贓款贓物未能追繳等情節，法庭依法作出上述判決。孟宏偉當庭表示服從法院判決，不上訴。

孟宏偉曾是中共中央政法委前書記周永康舊部，2004年4月任公安部副部長，亦曾任國家海洋局副局長和海警局局長等職，2016年成為首位來中國籍的國際刑警組織主席，卻於2018年回中國後失蹤，其後證實被捕。孟宏偉妻子一直指稱丈夫遭政治迫害，而她與兩名兒子去年1月向法國政府申請政治庇護，同年5月獲得批准。

1953年出生的孟宏偉，前年9月由法國返回中國後與家人失聯。其後中共中紀委通報稱，孟因涉違法問題受查，隨後，國際刑警組織亦收到孟宏偉的辭職信。去年3月，中共中紀委指孟宏偉公權私用，濫權妄為，肆意揮霍國家資財，滿足家庭奢靡生活，故決定給予其開除黨籍及公職（雙開）處分。

去年4月，最高人民檢察院指孟宏偉被批准逮捕。去年6月天津市第一中級人民法院開庭審理，孟被控受賄1446萬多元人民幣，他當庭認罪。孟妻則稱，「不清楚上法庭的是否為自己丈夫」。