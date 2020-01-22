「洋五毛」法庭外挺孟晚舟？外媒：疑100元雇來

庭外支持釋放孟晚舟的“洋五毛” 竟是100元雇來的？ 法新社 分享 facebook 華為財務長孟晚舟的引渡案審訊第二天，法庭內持續爭辯雙重犯罪的問題。場外有許多持標語支持釋放孟晚舟的年輕人顯得額外顯目，有媒體發現他們對孟案一問三不知。還有目擊者表示，這些人與中國媒體關係特別親近，至少有人付錢請他們吃中餐。

自由亞洲電台報導，法庭上，孟晚舟案的焦點還是在雙重犯罪認定問題上。孟晚舟律師強調加拿大沒有制裁伊朗，因此就沒有金融欺詐的問題。但法官反問，如果溫哥華的某人對另一個國家的外國銀行撒謊，導致財務損失，那會不會在加拿大被起訴為欺詐？甚至引用一個過去判例稱，如果加拿大和德國所得稅法不同，有人被指控撒謊來逃避繳稅，加拿大法官需稱引渡無效嗎？

關注案件的加拿大律師李溢（Richard Lee）表示，目前看起來法官不太採信孟晚舟律師團的論述。因為孟晚舟律師團的說法很牽強，銀行與華為談生意時的出發點，關注的不是制裁問題，而是華為和星通以及伊朗的關係。

法庭外的焦點則是那些在法院門口支持孟晚舟的十幾個年輕人究竟背景為何。他們拿著標語寫著：「釋放孟晚舟，帶邁克爾（被捕的加拿大人）回家」，但記者訪問這些年輕孩子，卻一問三不知或是無可奉告。他們稱不知道引渡法，不說自己來自什麼團體或組織，記者問他們是否有人付錢才來的，他們不願回答。

The Breaker新聞網站報導，一名年輕人坦言有人告訴他周一來現場可領100元，是為了拍攝音樂短片，沒想到一來卻舉起了牌子，還被告知不要回答任何問題。另記者發現，其中一個持標語的女子是卑詩省演員哈克絲塔芙（Julia Hackstaff），記者一問她話，她轉頭就走。記者稱，翻看她的社交媒體圈，從來沒有關心過中國、孟晚舟、平等正義等問題，但突然出現在孟晚舟案件法庭外，實在很奇怪。

目擊者表示，這些年輕孩子的出現真的很可疑，她和先生企圖與他們聊天，發現他們對案件一無所知，而他們和中國中央電視台的關係特別親近，該台一個西人記者組織他們拍照舉牌，還為他們買午餐。瑞妮說，過去有中國留學生來撐場，現在竟然換成了「洋五毛」，實在滑稽。

她說：「CCTV（中央電視台）的人又給他們買麥當勞的午餐。我就覺得太搞笑了，拜託CCTV，你要組織一個團隊出來表示去支持孟晚舟，請你先給他們上好課，先讓他們做好功課才來上陣。」