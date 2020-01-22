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故宮「荷包口紅」一支199元 網友：荷包空了

2020-01-22 15:48世界日報 中國新聞組／北京23日電

故宮荷包口紅，分別為瑪瑙紅、寶石紅、珊瑚紅、琥珀橘、豇豆紅、琉璃紫六色，廣告文案...
故宮荷包口紅，分別為瑪瑙紅、寶石紅、珊瑚紅、琥珀橘、豇豆紅、琉璃紫六色，廣告文案寫著「如意雲間流蘇軟，珠翠玲瓏醉流霞」。 故宮官網
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北京故宮博物院文創日前開賣6款口紅，外形源自故宮藏各樣式荷包，在文化創意館微信小程序平台為預售，單支標價199元人民幣(約28美元)，看到這種標價，網友質疑「什麼神仙顏值？」「荷包口紅來了，我的荷包空了。」

綜合媒體報導，故宮荷包口紅，分別為瑪瑙紅、寶石紅、珊瑚紅、琥珀橘、豇豆紅、琉璃紫六色，廣告文案寫著「如意雲間流蘇軟，珠翠玲瓏醉流霞」，外型點綴來自院藏宮廷荷包6大吉祥圖樣，寓意為和美如意。美國國家地理官方微博1月10日搶先為故宮的新品口紅賺吆喝，微博文案還模仿「口紅一哥」李佳琦的語氣：「一支口紅，方寸之間亦有無限祝福（omg買它！）」

據報導，「故宮口紅」採紅色基調，就是故宮的標誌，標榜不用到故宮，就能享受到故宮的紅。但對單支口紅要價199元人民幣，網友被問到是否會購買時：「等微博或者B站測評出來了再考慮入手。」有人哀嚎：「荷包口紅來了，我的荷包空了」、「美了我的臉，傷了我的存款」。

中新網報導，近年故宮除了自己出品美妝產品外，此前還與毛戈平美妝品牌、MAC（魅可）等出了聯名彩妝，宮廷元素加入化妝品包裝，讓不少美妝達人驚呼：「直接拿來當傳家寶都沒問題，根本捨不得破它！」

其實，「故宮文化創意館」和「故宮淘寶」曾因為口紅上演「宮鬥」戲。2018年12月「故宮博物院文化創意館」微信公眾號推出了6款故宮國寶色口紅，顏色採集自故宮六種國寶，外觀圖案設計則來源於宮廷后妃的服飾和繡品。當日「故宮淘寶」官微發了一條「否認」微博，雙方吵到不可開交。

北京故宮微信

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