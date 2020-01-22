浙江海岸管家 抓排汙、揪網捕

浙江是中國大陸海岸線最長、海島最多的省份，近年，該省面臨著海洋治理的重大挑戰，海洋汙染80%以上為陸源汙染，灘塗和海灣成為保護近海生態的第一戰場。借鑒「河長制」治水的經驗，2016年，浙江象山在該省率先推出護海新機制「灘長制」，目前已有2000多名「海岸管家」。

中新社報導，天剛亮，浙江省寧波市象山縣牆頭鎮鎮級灘長朱靜波已經拿著手電筒出門了。趕在灘塗漲潮前，他要巡視所轄1500畝灘塗，「一般每周至少巡查一遍，一旦發現違規網捕、環境汙染等問題就及時報告給相關部門。」

在位於象山100餘公里外的舟山定海，鹽倉街道新螺頭社區的村民應蘇聯也是一位「海岸管家」。「我每天早中晚三趟巡灘，雷打不動。會著重關注排汙、違禁網具的使用等情況。」應蘇聯說，剛過9時，他已完成了當日早上的巡邏。

2019年，深化「灣（灘）長制」試點再次被納入該省生態文明體制改革內容。如今，在浙江總長6400餘公里的海岸線上，活躍著2000餘名和朱靜波、應蘇聯一樣的灣（灘）長。

作為河長制由內陸向沿海的延伸，浙江目前已形成全面覆蓋的灣（灘）長組織體系。而在「灣（灘）長制」推行的過程中，該省沿海各地還結合自身實際，探索出各具特色的治理模式。

而在溫嶺市石塘鎮五嶴村，當地使用無人機對海域進行用海用灘情況監測，並通過海洋環境和入海排汙口在線監測監控系統，採集灣灘三維實景數據，助力灣（灘）長履行灣灘「管、治、保」職責。

「目前，台州溫嶺的經驗已在浙江全省推開，各地藉助大數據、物聯網等科技手段，構建灣灘日常管理、限時反饋的快速響應機制，實現灣灘環境管理精細化、監督常態化、處置流程化。」浙江省治水辦（河長辦）相關負責人表示。

浙江還將利用科技手段，完善考核評價，建立健全相關問責、激勵等獎懲制度，促進各級灣（灘）長切實履職盡責，形成分工明確、責任到位、協作有序、運行高效的灣（灘）長長效工作機制。