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雞鳴三省大橋通車 打通烏蒙死角

2020-01-22 02:18聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

位於川滇黔三省交界處的雞鳴三省大橋21日正式建成通車，改變了四川叙永縣、雲南鎮雄縣兩個大陸國家級貧困縣隔河相望不相連的歷史，打通烏蒙山區的「交通死角」。

中新社報導，川滇黔三省交界處叫做「雞鳴三省」，意思是村子裡的雞叫起來，三省臨近的村莊都能聽見。赤水河和渭河相匯於此，三省分居於懸崖的三側，歷史上此地一直是地理死角，交通閉塞，來往困難。

「以前我們要到對岸去，需要繞道走壇廠、水田、坡頭等鄉鎮，開車需兩個半小時，爬山渡河需一個半小時。」叙永縣水潦彝族鄉村民楊金東說，每當颳風下雨、河流漲水、河道起霧，渡船過河便存在安全隱患。

在此處修建一座大橋一直是當地民眾的願望。雞鳴三省大橋的建設提議起於1982年，由當時叙永籍大陸全國人大代表楊美芬提出，但由於當地地形地質條件複雜，受當時橋梁建設技術水平制約，長時間沒有實質性進展。最終，經各方共同努力，四川省於2016年將雞鳴三省大橋納入渡改橋推進方案，實現落地建設。

雞鳴三省大橋估算總投資5900萬元人民幣，採用二級公路等級，設計時速40公里，橋梁長286.4公尺，主橋為淨跨180公尺的鋼筋混凝土上承式拱橋，橋面寬度11.5公尺，雙向兩車道。

雞鳴三省大橋橫跨於赤水河上游支流倒流河峽谷上，連接叙永縣水潦彝族鄉岔河村和雲南省鎮雄縣坡頭鎮德隆村。朦朧的霧氣中，猶如一道彩虹飛跨兩岸，氣勢雄偉。

「由於橋位處存在滑坡、危岩、卸荷等不良地質，對橋梁基礎的安全帶來極大影響。」雞鳴三省大橋設計負責人盧小峰說，大橋在設計中採用深挖埋置拱座，同時採用抗滑樁、框架錨桿、框架錨索等系列工程措施，對開挖邊坡進行預加固，以保證橋梁施工和運營安全。

大橋建成後將徹底改變百姓渡船過河的出行方式，兩岸通行路程呈幾何級數量縮短，開車過橋僅1分鐘到達對岸，步行距離僅300公尺，節省出行時間，也將徹底消除兩岸居民水上客渡出行的安全隱患。

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