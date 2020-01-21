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武漢肺炎陰影下 今年大陸最強春節檔前景不明

2020-01-21 18:07聯合報 記者林宸誼／即時報導

大年初一將近，今年打敗大陸春節電影，不是對手，也不是提檔，而是來勢洶洶的新型冠狀病毒（2019-nCoV），不僅預售票房大幅減緩，還出現上映前退票現象；反倒是幾家主流視頻網站和短視頻APP，或許會意外成為這個春節的贏家。

界面新聞報導，受到疫情影響，電影的預售票房走勢大幅放緩，根據燈塔專業版數據，「唐人街探案」1月20日後首映日預售票房爬升速度大幅減緩；「囧媽」也呈現相似態勢，21日新增預售票房僅人民幣64.66萬。

兩部電影也在上映前出現退票現象，大年初一（1月25日）當天，「唐人街探案」用戶退票率達到1%，「囧媽」達到1.1%。

網路上也有不少觀眾抱怨「特惠票不能退」，只能到影院現場排隊退票，微博網友LocalForeigner感慨：「崩潰了，這種情況跑去電影院跟無數陌生人共同呼吸倆小時不是自殺嗎？春節檔預售票能退票嗎？」

幾家大型宣傳公司的人表示，疫情完全屬於不可控的天災，病毒的確會對票房產生影響，但他們目前還處於觀望狀態。

作為相對密封空間，電影院本身就具備傳染的多方面條件，公共場所、人多集中、空氣不流通等特點不利於呼吸道傳染病的控制和防範，大陸在流感疫情的歷史上，就曾出現讓人流密集的電影院和劇場強制歇業、個別學校停課的情況。

大陸國家衛建委高級別專家組組長鍾南山，20日對「新型冠狀病毒感染肺炎疫情」表示，目前病毒感染正在爬坡階段，且有人傳人的感染途徑。對於春節檔的闔家歡電影來說，帶小孩的家庭或許會受到較大影響。

在春節檔影片「啞火」的情勢下，幾家主流視頻網站和短視頻APP或許會意外成為這個春節的贏家，根據2019年的數據，大陸視頻網站的會員總數已經超過2億，且用戶付費比例很高，足以接納和消化春節檔電影的觀眾。

儘管幾家視頻網站此前並未鋪開頭部劇集，但騰訊視頻的「將夜2」、「三生三世枕上書」，愛奇藝的「愛情公寓5」、「唐人街探案」，以及優酷的「鄉村愛情12」等具備留存受眾和闔家歡性質的劇集，或許會有較好表現。

大陸春節檔電影「唐人街探案」劇照。圖／界面新聞
大陸春節檔電影「唐人街探案」劇照。圖／界面新聞
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大陸春節檔電影「唐人街探案」票房明細。圖／界面新聞
大陸春節檔電影「唐人街探案」票房明細。圖／界面新聞
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