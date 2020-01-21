防疫情擴散 武漢宣布實施人員進出管控

武漢宣布，為遏制新型冠狀病毒感染引起的肺炎疫情擴散，將對進出武漢人員加強管控。圖為武漢天河機場一處體溫檢測點。圖／美聯社 分享 facebook

武漢市衛生健康委員會（簡稱武漢衛健委）21日宣布，為遏制新型冠狀病毒感染引起的肺炎疫情擴散，將對進出武漢人員加強管控，包括旅行社暫停組團外出。人民日報更呼籲，「現在能不到武漢去就不去，武漢人能不出來就不出來」。

武漢市衛健委表示，為堅決遏制新型冠狀病毒感染引起的肺炎疫情擴散，武漢市對進出武漢人員加強管控。武漢市旅遊團隊不組團外出，公安交管部門對進出武漢的私家車輛進行抽檢，檢查後車箱是否攜帶活禽、野生動物等。

此外，武漢表示，將按照中央、省、市聯合指定的診療方案，集中患者、集中資源、集中專家、集中收治。武漢目前已有三家定點醫院設置800張床位用於收治病人，其他直屬醫療機構為配合患者救治，將於近期騰出1,200張床位用於患者救治。

大陸央視報導，武漢14日起就已加強公共場所及公共交通的管理，在機場、火車站、長途汽車站、客運碼頭安裝紅外線測溫儀35台，配備手持紅外線測溫儀300多台，加強離開武漢旅客體溫檢測。

一旦發現發燒旅客立即進行登記、發放宣傳冊和口罩、免費辦理退票或改簽手續、指導轉診到轄區醫療機構，並進行登記報告。

此外，武漢19日起也對市內公共交通工具強化進行「日消毒」和「每班次通風」。同時繼續加大華南海鮮批發市場休市後管控力度，24小時管控市場及其周邊出入口。加大武漢農（集）貿市場及各類經營場所排查，開展衛生學調查和流行病學調查，對發現病例集中隔離治療，對密切接觸者進行醫學觀察。