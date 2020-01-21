央視首席播音員趙忠祥告別式 中央給了超規格

中國央視著名主持人趙忠祥遺體告別儀式昨日在北京八寶山舉行。多維報導，根據中國網路上流傳的圖片顯示，告別式現場，中國國務院副總理劉延東、中宣部部長黃坤明，前國家領導人李瑞環、李嵐清、孫家正等也都送了花圈，這大概是對趙生前身後最具標誌性的肯定。僅僅從央視前主持人的身分來說，趙忠祥的這場悼念會可謂是超規格。

1959年，趙忠祥進入中國中央電視台的前身北京電視台，成為中國第一位男播音員。趙作為當年中國央視唯一的男聲，中蘇論戰、第一顆原子彈試爆成功等消息都是通過他的播報傳進千家萬戶。1973年底，趙忠祥被指定為播報毛澤東重要新聞的唯一播音員。1978年，他又是央視《新聞聯播》第一個出鏡播報的播音員，而且是被指定唯一出鏡者。1979年1月，中國前領導人鄧小平訪美，彼時趙忠祥被派隨同訪美報導，他又成為第一位進入白宮採訪美國總統的中華人民共和國記者。

報導指出，從1983年央視舉辦首屆春晚開始，趙連續主持了15年；香港、澳門回歸等大型慶祝晚會自然也少不了他的身影；期間他主持的《正大綜藝》、配音的《動物世界》等央視欄目至今仍家喻戶曉。而從央視退休後他又打破之前的「主流」形像出現在一些娛樂類的節目中，令人看到其不一樣的一面。在日前趙忠祥家屬發布其逝世的消息後，中國國內充滿了對他的不捨與悼念。中國國內以「代表中國電視廣播行業一個時代的結束」來評價趙忠祥的去世。

趙忠祥晚年捲入「錄音門」事件。2006年曾任央視保健醫生的饒穎網上發文指控趙忠祥與其有長達7年的婚外情，且對其性虐待，並一度訴至法院。不過並未對趙造成特別大的影響，2008年趙忠祥在結束第十屆中國全國政協委員的任職後，正式從央視辦理退休。