親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

武漢肺炎病例增列黃色警戒 雄獅湖北團2月底前全停退費

台灣淪陷！ 疾管署：國內出現首例武漢肺炎確診病例

央視首席播音員趙忠祥告別式 中央給了超規格

2020-01-21 17:20世界日報 中國新聞組／北京21日電

中國央視著名主持人趙忠祥遺體告別儀式昨日在北京八寶山舉行。多維報導，根據中國網路上流傳的圖片顯示，告別式現場，中國國務院副總理劉延東、中宣部部長黃坤明，前國家領導人李瑞環、李嵐清、孫家正等也都送了花圈，這大概是對趙生前身後最具標誌性的肯定。僅僅從央視前主持人的身分來說，趙忠祥的這場悼念會可謂是超規格。

1959年，趙忠祥進入中國中央電視台的前身北京電視台，成為中國第一位男播音員。趙作為當年中國央視唯一的男聲，中蘇論戰、第一顆原子彈試爆成功等消息都是通過他的播報傳進千家萬戶。1973年底，趙忠祥被指定為播報毛澤東重要新聞的唯一播音員。1978年，他又是央視《新聞聯播》第一個出鏡播報的播音員，而且是被指定唯一出鏡者。1979年1月，中國前領導人鄧小平訪美，彼時趙忠祥被派隨同訪美報導，他又成為第一位進入白宮採訪美國總統的中華人民共和國記者。

報導指出，從1983年央視舉辦首屆春晚開始，趙連續主持了15年；香港、澳門回歸等大型慶祝晚會自然也少不了他的身影；期間他主持的《正大綜藝》、配音的《動物世界》等央視欄目至今仍家喻戶曉。而從央視退休後他又打破之前的「主流」形像出現在一些娛樂類的節目中，令人看到其不一樣的一面。在日前趙忠祥家屬發布其逝世的消息後，中國國內充滿了對他的不捨與悼念。中國國內以「代表中國電視廣播行業一個時代的結束」來評價趙忠祥的去世。

趙忠祥晚年捲入「錄音門」事件。2006年曾任央視保健醫生的饒穎網上發文指控趙忠祥與其有長達7年的婚外情，且對其性虐待，並一度訴至法院。不過並未對趙造成特別大的影響，2008年趙忠祥在結束第十屆中國全國政協委員的任職後，正式從央視辦理退休。

北京國務院婚外情

延伸閱讀

武漢肺炎肆虐 3分鐘了解疫情及預防措施

大陸冠狀病毒肺炎證實會人傳人 15名醫護人員...

北京 將加快5G商用步伐

大陸防疫專家建議 近期避免前往武漢

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

紅三代開車闖紫禁城惹眾怒 北京故宮院長再次道歉

2020-01-21 10:32

視覺驚喜！重慶形態奇異的立交橋、蝶形、8字形像是夢境

2020-01-20 11:40

古雅 V.S. 狂野的對比：是兄弟？還是仇敵？細說蓉渝情節

2020-01-20 11:37

武漢肺炎陰影下 今年大陸最強春節檔前景不明

2020-01-21 18:07

廣州春運流量 估破3千萬人次

2020-01-21 01:54

港人到廣州 可「掃碼」搭公交

2020-01-21 01:54

最長海底地鐵隧道 青島８號線貫通

2020-01-21 01:53

陸2019姓名報告 第一大姓是王

2020-01-21 00:13

熱門文章

王毅：謀求兩岸統一的決心和信心不動搖

2020-01-21 08:52

揭發新疆再教育營 流亡記者：種族滅絕正在發生

2020-01-20 18:46

你上榜了嗎？中國「菜市場名」出爐 一呼30萬人應聲

2020-01-21 17:18

負面消息夾擊 港股跌幅擴大至逾500點

2020-01-21 11:06

紅三代開車闖紫禁城惹眾怒 北京故宮院長再次道歉

2020-01-21 10:32

鍾南山：武漢新型冠狀病毒肺炎肯定會人傳人

2020-01-20 23:04

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top