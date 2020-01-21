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紅三代開車闖紫禁城惹眾怒 北京故宮院長再次道歉

2020-01-21 10:32聯合報 記者林宸誼／即時報導

一名疑似為中共元老孫媳婦的女子高露，日前將賓士越野車開進禁行車輛的北京故宮，遭到大陸網友砲轟，北京故宮博物院院長王旭東，21日發文「再次向社會公眾誠摯道歉。」

王旭東在文中解釋，13日經過故宮批准的閉館日活動有200多人參加，原定停車場車位已滿，因此臨時改變停車位置，未嚴格執行報批的接待方案，將原來的停車位置更改至午門內金水河南側臨時停車場。

他坦言，這次事件反映出北京故宮在內部管理、社會服務上的不足，決定對故宮分館副院長、保衛處處長停職檢查。

高露自從在事件發生之後，一度清空了微博和ins帳號上面的所有內容；除了北京故宮陷入爭議中，連長春理工大學、國航、忠旺集團也跳出來自清。

大陸自媒體象視汽車報導，高露的ins帳號於1月19日又開始更新，報導指出，當天高露在ins帳號上，發了一張自拍和所開的賓士車視頻，所發布動態的定位，顯示是在美國拉斯維加斯。

長春理工大學日前表示，高露是2009級碩士研究生，但因為論文沒有通過答辯，並未取得該校研究生畢業證和碩士學位證。

長春理工大學害怕惹禍上身，非常謹慎，一再強調「學校對自身名譽千般珍惜，萬般重視。」

由於高露之前微博的認證顯示是「中國國際航空公司乘務員」，而之前發佈的微博中，也找到了她穿著國航制服在飛機上或者機場管制區拍攝的照片，於是眾多網友開始把矛頭對準了中國國際航空。

後來中國國際航空內部人士證實，高露早年的確在國航擔任乘務員，但是2018年就離職了，只是微博認證沒有更改而已。

高露先前還在網路曬出一套豪宅照片，網傳這套房產價值人民幣數千萬，且房主與忠旺集團創始人劉忠田有關。

忠旺集團隨即在1月19日發布回應表示，高露發布的房產與忠旺集團或劉忠田均無任何關係，劉忠田本人並不認識高露或其家屬。

高露的ins帳號19日所顯示的動態定位，在美國拉斯維加斯。圖／高露的ins
高露的ins帳號19日所顯示的動態定位，在美國拉斯維加斯。圖／高露的ins
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一名疑似紅三代的女子高露，日前將賓士越野車開進禁行車輛的北京故宮，引發大陸網友眾...
一名疑似紅三代的女子高露，日前將賓士越野車開進禁行車輛的北京故宮，引發大陸網友眾怒。圖／騰訊網
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北京故宮博物院院長王旭東，21日發文「再次向社會公眾誠摯道歉。」圖／北京故宮官微
北京故宮博物院院長王旭東，21日發文「再次向社會公眾誠摯道歉。」圖／北京故宮官微
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高露在ins帳號上，發了一張賓士車視頻。圖／高露的ins
高露在ins帳號上，發了一張賓士車視頻。圖／高露的ins
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北京故宮

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