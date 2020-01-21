最長海底地鐵隧道 青島８號線貫通

青島地鐵8號線大洋站至青島北站過海段的兩側掘進作業20日順利接匯，標誌著青島地鐵8號線5.4公里的過海隧道順利貫通，這也是目前中國大陸穿越海底距離最長的地鐵隧道。

新華社報導，據中國中鐵股份有限公司青島地鐵8號線項目總部總工程師王子利介紹，青島地鐵8號線全長61.4公里，共設車站18座。大洋站至青島北站區間全長7.9公里，其中海域段長5.4公里，是目前中國大陸穿越海底距離最長的過海地鐵隧道。由於地質極其複雜，施工方經反覆論證，決定東側過海段2.9公里採用「泥水盾構法」施工，西側過海段2.5公里採用「礦山法+TBM（硬岩掘進機）」施工。

據了解，過海隧道最大埋深達海面下56公尺，地質複雜多變，共穿越9條斷層破碎帶，總長約1.5公里。由於斷層破碎帶滲透性強，且部分連通海水，在如此高壓力、長距離、大量斷裂帶中掘進，施工難度和安全風險都極高。為此，施工方根據專家意見採用動態換刀、多方式超前地質預報、防湧防泥防坍塌管理預案等措施，有效保障施工安全和進度。

在東側過海段施工中，中鐵一局邀請大陸國內專業隊伍在海底更換盾構機刀具，確保施工安全；為解決聯絡通道施工風險，施工方採用小盾構機進行海底聯絡通道施工，較常規的礦山法工藝節約2個月工期，且更加安全。

此外，施工方在施工過程中採用多種創新技術，包括超長探孔及孔內成像技術、機械手臂進行多循環帷幕注漿等，大大降低對周邊圍岩的擾動，避免突泥湧水情況出現，有效提升開挖穩定性和安全性，也提高施工效率。

據了解，青島地鐵8號線起自膠州北站，終至五四廣場站，串聯青島主城區、紅島經濟區和膠州市，是連接膠州北站、膠東國際機場、濟青高鐵紅島站和青島北站的重要紐帶工程，設計時速達120公里。