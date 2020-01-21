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港人到廣州 可「掃碼」搭公交

2020-01-21 01:54聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

「羊城通乘車碼香港行動支付端應用上線發布儀式」20日在廣州舉行，即日起，香港居民來廣州可以使用港版「支付寶」AlipayHK掃碼乘坐公交車（公共汽車）。

新華社報導，此次發布儀式由廣州市公共交通數據管理中心、廣州公交集團羊城通有限公司聯合主辦。羊城通公司總工程師溫曉麗表示，香港用戶只需打開港版「支付寶」AlipayHK，即可用手機以港幣支付的方式在廣州搭乘公共汽車。不過，目前尚不支持掃碼乘坐廣州地鐵。

來自香港的黎小姐當天體驗了「掃碼乘坐公交車」。她打開手機上AlipayHK應用，在首頁點擊進入「跨境服務」，然後選擇乘車碼，再點擊啟用「廣州羊城通」，便順利使用自己的港版「支付寶」掃碼乘車了。「很方便，再也不用擔心找不到零錢了。」經常穿梭於廣州和香港兩地工作的黎小姐說。

據支付寶技術團隊介紹，香港居民在廣州掃碼乘公共汽車的支付金額，按實時匯率價格在AlipayHK客戶端內自動代扣港幣。目前港版「支付寶」AlipayHK羊城通乘車碼主要還是服務香港用戶。未來，該技術還有望服務到其他國家和地區的更多電子錢包用戶。

截至目前，羊城通發卡（碼）量近1.1億，日服務市民1800萬人次。溫曉麗表示，值此新春之際，羊城通乘車碼香港行動支付端應用正式上線，將為香港居民到廣州過年、花城看花，提供更多便利。

香港

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