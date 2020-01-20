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鍾南山：武漢新型冠狀病毒肺炎肯定會人傳人

2020-01-20 23:04聯合報 記者賴錦宏／即時報導

根據大陸央視新聞，非典（SARS）專家，大陸國家衛健委高級別組組長鍾南山指出，根據目前的資料，新型冠狀病毒肺炎是肯定的人傳人，在廣東有2個病例，沒去過武漢，但家人去了武漢後染上了新型冠狀病毒肺炎，現在可以說，肯定的，有人傳人現象。

北京大學醫學部免疫學教授王月丹則表示，近期確診新型冠狀病毒肺炎病例陡然增加，說明新型冠狀病毒已經不屬於有限傳染階段，人傳人的可能性還是非常大。

據新京報報導，王月丹深耕免疫學多年，2003年SARS疫情時，曾參與免疫研究。針對近期各地爆發的新型冠狀病毒，王月丹表示，「此前武漢衞健委通報中提到人傳人沒有明顯證據，後來說有限傳染，現在突然出現136名確診病例。再說有限傳染可能很難解釋，所以說人傳人的可能性還是非常大」。

王月丹認為，目前密集確診的情況可能是對前期積累的疑似病例的確診，確診病例繼續增加的可能性還存在。

「從現在來看對傳染來源和傳播途徑還不清楚，可能很難比較。我們只能按照對待SARS的經驗來防控。當下最緊迫的是，第一，找到攜帶新型冠狀病毒的動物；第二，盡快研發出抗體的檢測試劑，快速對疑似病例和其密切接觸者做病理檢測，確定感染來源和感染範圍。」王月丹說。

王月丹認為現在還是處於傳染病爆發前期，需要密切觀察的階段：「SARS死亡率在10%左右，目前新型冠狀病毒致死率沒那麼高。但可能跟救治手段也有關係，現在救治手段比SARS時高。如果能快速找到傳染源，就能夠更有針對性的治療，死亡率會大大降低。」

對於新型冠狀病毒感染的防控，王月丹表示，一是對疑似感染者進行隔離，盡快確診，對密切接觸者進行醫學觀察。國外內大部分確診病例的共同特點是到過武漢。同時，他也建議到過武漢的人盡量減少外出，如果有疑似症狀，應該盡快就醫。並且在就醫時應該告訴醫生，近期到過武漢。

鍾南山表示，肯定武漢新型冠狀病毒肺炎會人傳人。（央視畫面截圖）
鍾南山表示，肯定武漢新型冠狀病毒肺炎會人傳人。（央視畫面截圖）
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SARS肺炎死亡率

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