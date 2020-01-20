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影／迎鼠年…竟讓活豬68米高空彈跳！網轟「虐畜」

2020-01-20 16:02世界日報 中國新聞組／北京20日電

重慶一個景區為了吸引遊客，推出了「笨豬跳」（又稱蹦極跳、高空彈跳）的表演項目，他們把一隻活生生的豬五花大綁後，從68米高的地方推下蹦極，表演完後，這隻豬就被當做「年豬」送往屠宰場。這種搏眼球的方式，遭網友質疑「虐待動物」，有網友說，「豬太慘了，不如一刀來個痛快」。

綜合媒體報導，從視頻中看到，重慶涪陵紅酒小鎮景區為了讓豬跳蹦極，工作人員把豬的四條腿牢牢捆綁著，在捆綁豬的過程中，傳出了陣陣刺耳的豬叫聲。隨後，這隻近100公斤的豬，穿著披風，被從68米高的台子上推下去，隨著繩子上下彈跳。由於是第一次看到肥豬蹦極，許多遊客圍觀，現場傳出一陣陣笑聲。

景區工作人員表示，當天是蹦極項目開業，「笨豬跳」是一個吸引眼球的項目。豬當時表現得很淡定，弄上來的時候也很淡定，一直沒反應、沒動。

但許多網友批評，「不覺得好笑」「考慮過豬的感受嗎？」還有網友質疑，「這不是虐待動物嗎？」「這是把人的快樂建立在動物的痛苦之中」。

由於遭到網路上的一片負評，景區管理方高管出面說明，他首先為商家策畫欠妥、景區審核不嚴表示道歉。隨後他說明，之所以策畫這個營銷活動是出於兩個考量，一方面是農曆豬年即將過去，通過豬蹦極的形式寓意豬年過去了，鼠年即將到來；另一方面則是最近豬肉價格小幅降價，寓意豬肉降價，大家過個好年的意思。

景區豬蹦極，引起網友砲轟。 圖／視頻截圖
景區豬蹦極，引起網友砲轟。 圖／視頻截圖
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景區豬蹦極，引起網友砲轟。 圖／視頻截圖
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