陸女爬窗大掃除防盜窗斷裂 失足墜落5樓當場慘死

女子擦窗時墜落5樓。圖／取自 澎湃新聞 分享 facebook

新年將至，不少人家中都會進行一年一度的大掃除，包括鐵窗等難以清掃的地方，都會一併打掃。然而大陸一名37歲女子在14日下午清洗玻璃窗戶時，防盜窗戶柵欄底部突然斷裂，導致她失足墜下5樓，當場死亡。

根據《澎湃新聞》報導，大陸一名37歲的女子劉麗（化名），在14日下午2點多，於長沙縣灰埠小區5樓家中進行大掃除，事發當時她踩著防盜窗清洗窗戶玻璃，然而柵欄底部卻突然斷裂，劉麗瞬間失足墜落5樓。

事發當時，劉麗丈夫在外上班，家中僅有13歲的兒子成成，他當時在房間內寫作業，聽到巨響後就跑出來客廳，只發現客廳窗戶打開著，窗邊剩下一隻鞋子，媽媽卻消失了。另外劉麗的婆婆當時正在樓頂準備做菜，聽到聲音後也立刻下樓查看。

意外發生後，麻將館對面倉庫的老闆黃女士正和丈夫一起整理貨物，聽見聲響後，出來就看到劉麗倒在了馬路邊，同時發現成成在倉庫內大哭，喊著要媽媽。

劉麗丈夫的姨媽表示，劉麗身形瘦小，不到60公斤，該棟房屋是劉麗與丈夫於10年前購買的二手房子，防盜窗也是在買房前就已安裝的，劉麗從防盜窗墜樓也讓他們非常意外。

近日接近新年，許多人開始新年大掃除，不少地方都傳出類似悲劇案例。13日廣西一名61歲的阿婆，在擦玻璃時不慎從5樓陽台跌落，不幸死亡。7日下午上海一名男子在家擦窗時，防盜窗整個脫落，男子與整個防盜窗從5樓墜落，當場不幸死亡。