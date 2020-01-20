2歲女童鐵釘塞插座孔 瞬間皮開肉顫毀容恐截肢

2歲女童將鐵釘直接插進電源插座孔中，當場遭到電擊倒地。圖擷自封面新聞 分享 facebook

小朋友好奇心重，常不自覺的讓自己陷入危險之境。中國大陸遼寧一位2歲女童日前好奇把玩鐵釘，並將鐵釘直接插進電源插座孔中，當場遭到電擊倒地。女童媽媽緊急將她送醫，雖然救回一命，但仍需面臨毀容、截肢命運，女童媽媽每日以淚洗面，非常自責。

據陸媒綜合報導，這位2歲女童是遺腹子，媽媽懷她4個月時，丈夫就因病過世，她出生後就一直和媽媽、外婆一起住，她個性活潑好動，媽媽也讓她隨性發展，並認為家裡就只有2個房間，白天就在家裡玩，大人也都在跟前，2個房間來回跑，能有什麼危險呢？

事故當日，女童從媽媽房間跑到外婆房間，媽媽見她手握不知哪來的鐵釘，趕緊搶過來，並告知女童不可玩鐵釘，將鐵釘放置女童摸不到的高處。過了一會兒，媽媽聞到一股焦味，以為是隔壁房內的電暖爐燒到東西，趕忙查看時才發現，女童已經倒臥地上，右手焦黑皮膚裂開，嘴角處也紅腫有焦黑痕跡，不遠的延長線排座裡插著鐵釘，媽媽見狀先踢開延長線，然後將女童緊急送醫搶救。

最後女童被瀋陽武警燒傷醫院救治，醫生表示女童左手掌被電穿，左手食指恐截肢，而臉部下半部4度燒燙傷，嘴角還燒出一個洞，目前雖無生命危險，但心臟和腦部否會留下後遺症，仍需觀察。在醫院等待手術時，女童母親自責表示「自己對不起孩子的爸爸，自己沒看好孩子，應為孩子受罪」。

意外事件曝光後，網友看完紛紛留言回應「痛心」、「太慘了」、「看了好難過」，有網友在問「有捐款方式嗎」、「雖然賺的不多，也想幫忙」，更多網友建議「家裡有孩子要記得換安全插座」、「家裡延長線要用防觸電功能的那種，小孩用釘子插一邊是不會通電的」。