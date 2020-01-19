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兩岸微流行／大陸「90後」 相約器捐去

2020-01-19 23:42聯合報 羅印冲

大陸器捐登記網站統計，「九○後」占比超過百分之五十三。 （新華社）
大陸器捐登記網站統計，「九○後」占比超過百分之五十三。 （新華社）
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對一九九九年出生的白怡寧而言，「死亡」是可以在電話裡討論的「小case」。一年前，她向家人吐露了自己思量許久的想法：簽署遺體捐獻協議。待她說完理由，父母沉默片刻後，就支持了女兒的決定。

隔天，白怡寧和「九○後」學姐梁嘉麗走進甘肅省紅十字會，成為甘肅省在校大學生登記無償捐獻遺體的第二、三名志願者。這並非少數個案，據中新社，「九○後好友相約為自己購買聯排墓地」在網路上引發熱議，「九○後立遺囑」也成為二○一九年度熱門話題。

最近有兩組數據反映出大陸年輕人對待生死的態度。去年七月二日，大陸首個器官捐獻登記網站「施予受」登記人次突破一百萬，登記志願者中，「九○後」占比超過百分之五十三。此外，中華遺囑庫發布的「中華遺囑庫白皮書」同樣顯示，大陸立遺囑人群年齡趨向年輕化，截至去年十月，「九○後」立遺囑人數為兩百四十六人，年齡最小的只有十八歲。

不諱生死，是當代青年展現出來的生命態度。白怡寧說，伴隨自己對死亡深入了解，原本根深柢固的傳統觀念逐漸瓦解，她也樂意用行動去帶動身邊更多的人。甘肅省紅十字會工作人員高霄華發現，不再忌諱死亡後，年輕人反而更加懂得尊重生命，選擇去追求一種有益於身心的生活方式。

紅十字會

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