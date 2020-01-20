考古工作者近期在陜西省西咸新區秦漢新城窯店鎮鄧家村南發現一條寬逾50公尺的南北向古道路，根據其規模推測應為秦漢時期官建大道，為秦帝都咸陽城路網構成再添實證。

新華社報導，據陜西省考古研究院研究員許衛紅表示，此前鄧家村古道路區域已發現大範圍的古代遺存，包括古道路、窯址及灰坑，出土了大量秦漢遺物。這次發現的道路分為上下疊壓的兩條。

上層道路的踩踏土平均厚0.2公尺，中間高，東西兩側低，若「魚脊」狀。路上有南北向車轍痕數組，其中明確對應關係的兩股中心間距為1.35公尺。路面有意摻雜大量殘碎小陶片，類似現代道路中的石子。路基墊土堅硬緻密，有明顯層理和平夯硬面，曾經過簡單捶打夯實。

下層道路完全被上層道路疊壓，路面寬不少於50公尺。踩踏面平均厚0.15公尺左右，最薄0.08公尺，最厚0.2公尺，留有寬4.5釐米的西南-東北斜向車轍印痕。路基墊土有意摻雜細沙，經過夯打，一般厚0.2公尺，最厚0.35公尺。

許衛紅說，根據出土遺物判斷，上層道路出現的時代不早於西漢晚期，下層道路為秦漢時期。道路經過了多次修整和反覆利用。

據文獻記載，秦始皇修建馳道，道廣五十步、三丈而樹、厚築其外、隱以金椎、樹以青松。「隱以金椎」就是用鐵夯捶打路基。鄧家村古道路使用夯打加固，在下層摻雜細沙，不僅增大了路基的滲水性，又可使道路在乾燥的環境下越發堅硬，正是「厚築其外、隱以金椎」的寫照。結合道路寬度在50公尺以上的規模，可見道路應為官建大道。

本次發現的古道路向北正對秦都咸陽城六號高台宮殿建築基址，並與以往所知的東西向道路相接，更北處即為西漢高祖長陵；向南偏西恰與漢長安城之廚城門外的古橋相對，符合連接渭河南北的要求。

廚城門古橋規格巨大，橫跨渭河，可能始建於秦代。是溝通渭北咸陽宮、渭南興樂宮（漢長樂宮）的交通樞紐。許衛紅認為，秦漢新城鄧家村發現的古道路有可能是連接秦都咸陽南、北城區的重要交通幹道，還有可能是西漢長安城至五陵塬甚至更北區域的一條交通主道。