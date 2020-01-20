親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
武漢肺炎疫情
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

陝西發現秦漢官道

2020-01-20 02:15聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

考古工作者近期在陜西省西咸新區秦漢新城窯店鎮鄧家村南發現一條寬逾50公尺的南北向古道路，根據其規模推測應為秦漢時期官建大道，為秦帝都咸陽城路網構成再添實證。

新華社報導，據陜西省考古研究院研究員許衛紅表示，此前鄧家村古道路區域已發現大範圍的古代遺存，包括古道路、窯址及灰坑，出土了大量秦漢遺物。這次發現的道路分為上下疊壓的兩條。

上層道路的踩踏土平均厚0.2公尺，中間高，東西兩側低，若「魚脊」狀。路上有南北向車轍痕數組，其中明確對應關係的兩股中心間距為1.35公尺。路面有意摻雜大量殘碎小陶片，類似現代道路中的石子。路基墊土堅硬緻密，有明顯層理和平夯硬面，曾經過簡單捶打夯實。

下層道路完全被上層道路疊壓，路面寬不少於50公尺。踩踏面平均厚0.15公尺左右，最薄0.08公尺，最厚0.2公尺，留有寬4.5釐米的西南-東北斜向車轍印痕。路基墊土有意摻雜細沙，經過夯打，一般厚0.2公尺，最厚0.35公尺。

許衛紅說，根據出土遺物判斷，上層道路出現的時代不早於西漢晚期，下層道路為秦漢時期。道路經過了多次修整和反覆利用。

據文獻記載，秦始皇修建馳道，道廣五十步、三丈而樹、厚築其外、隱以金椎、樹以青松。「隱以金椎」就是用鐵夯捶打路基。鄧家村古道路使用夯打加固，在下層摻雜細沙，不僅增大了路基的滲水性，又可使道路在乾燥的環境下越發堅硬，正是「厚築其外、隱以金椎」的寫照。結合道路寬度在50公尺以上的規模，可見道路應為官建大道。

本次發現的古道路向北正對秦都咸陽城六號高台宮殿建築基址，並與以往所知的東西向道路相接，更北處即為西漢高祖長陵；向南偏西恰與漢長安城之廚城門外的古橋相對，符合連接渭河南北的要求。

廚城門古橋規格巨大，橫跨渭河，可能始建於秦代。是溝通渭北咸陽宮、渭南興樂宮（漢長樂宮）的交通樞紐。許衛紅認為，秦漢新城鄧家村發現的古道路有可能是連接秦都咸陽南、北城區的重要交通幹道，還有可能是西漢長安城至五陵塬甚至更北區域的一條交通主道。

考古建築

延伸閱讀

安心亞變身「女王蜂」 卻怕被是元介「噴」到身...

陝西原書記趙正永 被開除黨籍立案調查　

前陝西省委書記趙正永被批兩面人 遭開除黨籍

中共前陝西省委書記遭開除黨籍 指其對黨不忠

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

兩岸微流行／大陸「90後」 相約器捐去

2020-01-19 23:42

德陽旌湖 水上光影秀迎新春

2020-01-20 02:16

春節「放飛」 長三角出境遊人氣高

2020-01-20 02:16

兔兒爺、單向曆 文創年貨好夯

2020-01-20 02:16

抗汙染 2020部分地區將限塑禁塑

2020-01-20 02:16

看好棒球前景 台青登陸當教練

2020-01-20 02:15

大熊貓寶寶 賣萌賀鼠年

2020-01-19 17:53

燒流浪漢被子 還裝好心「噓寒問暖」

2020-01-19 17:50

自曝連拿4冠軍也買不起房 柯潔：玩鬥地主是為了吃飯

2020-01-19 17:45

開車進故宮「紅三代」 戴千萬表、住北京高檔小區

2020-01-19 17:21

網曝更多開車進故宮遊記 有的邊拍邊稱「太高調」

2020-01-19 17:21

北京故宮禁車也禁拍片 末代皇帝成最後實景電影

2020-01-19 12:16

山西葬禮出現「共享電子花圈」 網讚經濟又環保

2020-01-19 10:00

被封「軍營版迪麗熱巴」 手榴彈還能扔41公尺

2020-01-19 09:44

香港「三大賊王」成往事 季炳雄出獄送美

2020-01-19 00:17

陸首家女性書店 閱讀找出「心」解答

2020-01-19 00:17

「陰道」 在北京吶喊女權渴望

2020-01-19 00:17

2月起中國護照海外補發 取消住滿180天限制

2020-01-18 15:57

耍特權！休館日開車直闖故宮還上網炫耀 惹怒眾人

2020-01-18 13:09

限消令解除後 王思聰曬高檔美食：我好了你呢

2020-01-18 13:01

拖行愛女數百米 媽肇事渾不知還氣得報警

2020-01-18 12:59

陸學術界醜聞！金融期刊主編登10歲兒作文 還反酸質疑者

2020-01-18 09:00

香江風情／偽虎鯨再渡維港

2020-01-18 00:17

爭議的紫禁城圍爐：中國「故宮年夜飯」為何臨時取消？

2020-01-17 16:27

瑪莎拉蒂醉駕撞寶馬 傷者仍在ICU 富家女當庭下跪

2020-01-17 12:53

國家欠我一個女朋友！2020最佳結婚日 官媒下卻一片哀號...

2020-01-17 10:00
看更多

熱門文章

武漢肺炎台灣新增一通報病例！快篩為A流 明待二次檢驗

2020-01-19 19:22

武漢肺炎一口氣增17例 醫：恐已「有效人傳人」

2020-01-19 18:15

紅三代網美開車直闖太和門 北京故宮遇到特權就轉彎？

2020-01-19 09:00

被封「軍營版迪麗熱巴」 手榴彈還能扔41公尺

2020-01-19 09:44

驚！新疆喀什地區規模6.4地震 震源深度16公里

2020-01-19 22:06

文攻武嚇對台無效 美學者：習近平沒覺醒

2020-01-19 16:45

武漢肺炎擴散 中國深圳上海傳出疑似病例

2020-01-19 10:21

緬中聯合聲明中英文不同 疑中國刻意放出不實翻譯

2020-01-19 20:48

武漢衛健委最新通報：新型肺炎再增17例

2020-01-19 09:07

赤瓜礁近照曝光 中共設「祖國萬歲」標語

2020-01-19 09:54

武漢肺炎增17例感染源不明 疾管署推測2可能性

2020-01-19 15:48

駐日美軍司令：北京處心積慮想改變兩岸現狀

2020-01-19 09:28

民團遊行籲修法 給香港反送中抗爭者政治庇護

2020-01-19 18:07

傳廣州醫護感染武漢肺炎 院方否認又刪除引揣測

2020-01-19 19:30

中共召開對台工作會議 強調一中反台獨青年交流

2020-01-19 20:55

北京故宮禁車也禁拍片 末代皇帝成最後實景電影

2020-01-19 12:16

武漢肺炎增17例 專家：持續人傳人風險較低

2020-01-19 09:20

習近平4月訪東京 日人辦連署反對中國併吞台灣

2020-01-19 22:51

武漢肺炎病例增 WHO確認病毒有限度人傳人

2020-01-19 20:52

武漢肺炎改用新試劑檢測 再增17例3重症

2020-01-19 12:09

武漢肺炎單日大增17例 疫情隨大陸春運擴散成隱憂

2020-01-19 16:30

防堵武漢肺炎 機場、港口提升檢疫警戒

2020-01-19 18:50

追蹤破萬人次 武漢：肺炎病例可能繼續增加

2020-01-19 11:25

武漢肺炎病例暴增17例 恐進入有效率人傳人階段

2020-01-19 18:10

陸委會：反對一國兩制是台灣共識 中共政策脫離現實

2020-01-19 21:25

傳有武漢台商回台規避檢疫 疾管署籲疑慮者請打1922

2020-01-19 21:10

山西葬禮出現「共享電子花圈」 網讚經濟又環保

2020-01-19 10:00

就為了這原因…海南女拿內褲套車牌

2020-01-19 17:45

開車進故宮「紅三代」 戴千萬表、住北京高檔小區

2020-01-19 17:21

維園年宵開鑼 今年攤檔少一大半

2020-01-19 14:07

6月12日報告出台 民權觀察列16項「警暴」擬交聯國

2020-01-19 14:10

港監警會前委員：沒調查權不知怎向公眾交代

2020-01-19 14:14

網曝更多開車進故宮遊記 有的邊拍邊稱「太高調」

2020-01-19 17:21

自曝連拿4冠軍也買不起房 柯潔：玩鬥地主是為了吃飯

2020-01-19 17:45

因應武漢肺炎疫情 交通部全面提升檢疫警戒

2020-01-19 19:00

燒流浪漢被子 還裝好心「噓寒問暖」

2020-01-19 17:50

大熊貓寶寶 賣萌賀鼠年

2020-01-19 17:53

陸企人物／便利蜂 更關注別人失敗的經驗

2020-01-19 12:22

「鼠年」將臨 2020年料為人民幣的好年頭

2020-01-19 21:57

中國大舉抓捕維權律師 人權團體聯合聲明籲關注

2020-01-19 16:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top