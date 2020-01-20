看好棒球前景 台青登陸當教練

連庭瑋大學畢業後加入北京同啟新星棒壘球俱樂部，成為青少年棒球教練。圖為連庭瑋向小隊員示範動作。 （中新社） 分享 facebook 「手抬高，用力揮」、「注意前後腳」……近日，北京同啟新星棒壘球俱樂部的小隊員在北京理工大學附屬小學操場上進行寒假特訓。隊員們來自這所小學的六年級學生，教練是剛畢業的台灣學生連庭瑋。

中新社報導，來到北京6年多，連庭瑋已適應這裡的生活節奏。2013年，連庭瑋與其他7名台灣高中畢業生以「特招」方式進入北方工業大學日文系就讀並加入該校棒球隊，成為第一批進入大陸高校棒球隊的台灣學生。連庭瑋身兼投球手和擊球手，助北方工大棒球隊於2017年和2018年兩次奪得海峽兩岸學生棒球聯賽大學甲組冠軍。

大學畢業時，連庭瑋面臨留在大陸還是返台發展的選擇。他說，在台灣，棒球運動發展時間較長，運動員和教練數量充足，人力市場已趨飽和；加上已熟悉大陸生活，原本打算走職業棒球道路的他決定換條跑道。

經北方工業大學校隊台籍教練江仲豪介紹，連庭瑋加入同啟新星，成為一名青少年棒球教練。這家俱樂部成立於2014年，負責人之一王萌曾是北京猛虎隊的投手，退役後致力於推廣棒壘球運動。據他觀察，近三年大陸棒球尤其是青少年棒球發展呈井噴態勢，而專業教練員數量遠不能與之匹配。

王萌坦言：「像連教練這樣優秀人才的加入能一定程度上緩解目前大陸市場需求問題，歡迎更多台灣教練來大陸一起探討青少年棒球運動發展。」

目前，連庭瑋已帶過三屆學生。教學中，他發現，與台灣相比，大陸家長和學生對棒球不甚了解，選擇棒球是為鍛煉身體及培養團隊協作。不過，孩子們的態度讓連庭瑋充滿信心。連庭瑋說，孩子們每次訓練都非常認真，在2019年海澱區中小學生棒球比賽中，這批學生獲得了U10組亞軍。近幾年大陸棒球氛圍向好，職棒比賽迅速發展，視頻轉播也開始出現，這些都讓他對前景感到樂觀。

2019年大陸推出對台「26條措施」，其中鼓勵台灣體育人才到大陸發展。連庭瑋認為，以後肯定會有很多台灣棒球運動員到大陸打球；與他同屆的8名學生，有5位留在大陸。談到下一步規劃，連庭瑋笑道，現在工作節奏不錯，生活也很便利，以後會一直留在大陸。