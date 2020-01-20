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抗汙染 2020部分地區將限塑禁塑

2020-01-20 02:16聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

中國大陸「關於進一步加強塑料汙染治理的意見」19日發布。意見明確，到2020年，率先在部分地區、部分領域禁止、限制部分塑料製品的生產、銷售和使用。

新華社報導，該意見由中共中央全面深化改革委員會第十次會議審議通過。經大陸國務院同意，大陸國家發展改革委、生態環境部近日印發。

意見提出，要按照「禁限一批、替代循環一批、規範一批」的思路，推進三項主要任務。一是禁止生產銷售超薄塑料購物袋、超薄聚乙烯農用地膜。禁止以醫療廢物為原料製造塑料製品。全面禁止廢塑料進口。分步驟禁止生產銷售一次性發泡塑料餐具、一次性塑料棉簽、含塑料微珠的日化產品。分步驟、分領域禁止或限制使用不可降解塑料袋、一次性塑料製品、快遞塑料包裝等。二是研發推廣綠色環保的塑料製品及替代產品，探索培育有利於規範回收和循環利用、減少塑料汙染的新業態新模式。三是加強塑料廢棄物分類回收清運，規範塑料廢棄物資源化利用和無害化處置，開展塑料垃圾專項清理。

根據意見，到2022年，一次性塑料製品消費量明顯減少，替代產品得到推廣，塑料廢棄物資源化能源化利用比例大幅提升；在塑料汙染問題突出領域和電商、快遞、外賣等新興領域，形成一批可複製、可推廣的塑料減量和綠色物流模式。到2025年，塑料製品生產、流通、消費和回收處置等環節的管理制度基本建立，多元共治體系基本形成，替代產品開發應用水平進一步提升，重點城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料汙染得到有效控制。

廢棄物電商國務院

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