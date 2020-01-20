兔兒爺、單向曆 文創年貨好夯

紅包、筷子、香囊、年曆……在浙江杭州曉風書屋，一進門的顯眼位置上，「年貨專櫃」吸引不少消費者的注意。在這個區域，中國傳統民俗形象「兔兒爺」香包占據了相當的面積。造型各異的「兔兒爺」分別代表著「祥瑞」「福祿」等不同的祝福寓意，與春節的喜慶氛圍非常契合。

「除了往年一直受消費者歡迎的『故宮日曆』等產品，今年我們進一步豐富了『文創年貨』產品的種類，滿足更多消費者的需求。」曉風書屋負責人說。

新華社報導，中國人有為春節置辦年貨的習俗。近年來，除了傳統的食品、衣物之外，「文創年貨」開始受到消費者的熱捧。

「這幾年已經形成習慣了，每年我都會買上幾本文創日曆送給朋友，這種禮物我覺得很有意義。」27歲的杭州市民陳女士說。

業內人士認為，近年來，受到網絡購書的衝擊，實體書店的收益大大減少，而文創產品的興起則給傳統實體書店帶來新的生機。

杭州單向空間書店同樣在「文創年貨」上做足了準備。書店工作人員介紹，除了書店自己設計的「單向曆」等產品，過年前，單向空間還將展開一場主題為「我家的門神」的木版年畫拓印填色親子體驗課程，作為為孩子們專門準備的學習中國傳統春節習俗的「教育年貨」。

雖然傳統年貨依然占據主要的市場，但不止一家書店的工作人員表示，「文創年貨」的購買量逐年增高。文創產品作為新年禮物，在年輕人中愈來愈有市場，從20歲至40歲年齡段的消費者是購買「文創年貨」的主力軍。

「把文房四寶之類的傳統產品再設計是很好的想法，符合時下年輕人對生活情調的追求，有優良的包裝和設計就會有樂觀的市場。」中國傳媒大學傳播研究院趙雪波教授說。

趙雪波還表示：「文化韻味遠不是一件文創商品就能簡單代表的，讓文化和文創產品更好、更深入地結合。」