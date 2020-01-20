春節「放飛」 長三角出境遊人氣高

距農曆年假期倒計時僅一周時間。大陸「長三角」首波出境遊旅客已從江浙滬出發，放飛全球。據不完全統計，農曆年期間，長三角出境遊人氣飆升。日本、泰國、新加坡、美國、馬來西亞、澳洲、越南、義大利、英國、俄羅斯成為熱門度假目的地。

中新社報導，根據攜程春節出行預測，今年春節將有4.5億人次旅遊過年。平台訂單顯示，大陸國內180多個城市的旅遊者，擬赴70多個國家和地區、海外322個城市享受春節小長假，訂單量較去年快速增長，其中江浙滬出行者眾多。

南京遊客申女士19日在微信朋友圈曬出一張日本海邊照。陽光燦爛的海濱，一杯咖啡在手，好不愜意。「我已經兩年沒休假，提前出行拼接假期，準備和家人在異國好好享受不一樣的春節」。

「很多在出行方向上『以天下為志』的年輕人認為，每年例行的走親訪友太過『公式化』，枯燥無味。小長假難得，因此選擇獨自踏上旅途、放鬆自我的年輕人比例大幅提高。」攜程旅遊大數據實驗室研究員彭亮說。

在大陸一、二線城市優越的教育水平、社會資源、新興觀念的叠加影響下，這些「新青年」反其道而行之，開啟了獨屬自己的「放飛春運」。「單身遊」，成繼「孝老遊」、「親子遊」後的新選擇。

攜程平台統計，長三角青年特別喜好「孑然一身」旅遊過年的客源地排行榜中，上海、杭州、南京、蘇州分別位居第一、第五、第六、第九位。「80後」、「90後」以及女性，更偏愛「獨樂樂」。

交通部門數據也能體現出長三角人春節「放飛」的行蹤軌跡。19日從南京祿口國際機場獲知，春運航空出行高峰已提前來到。