燒流浪漢被子 還裝好心「噓寒問暖」

流浪漢（中）腳燒傷送醫。 取材自東莞時間網 分享 facebook

廣州東莞一名流浪漢裹著棉被睡在路邊的長椅上，睡夢中，棉被突然著火，將他的腳燒得二度灼傷，虧得附近巡邏的員警相助滅火，將流浪漢送去醫院。警方調閱監控錄像發現，點火燒流浪漢棉被的兇手，正是一名在附近若無其事看戲，還來噓寒問暖的拾荒者。

東莞時報報導，一名流浪漢蓋著被子，躺在一張長椅上睡覺。員警巡邏路過此地，發現木凳上的被子起火正在燃燒，立即叫醒流浪漢，並幫忙滅火。

火勢撲滅後，警方發現流浪漢雙腳燒傷，提出將流浪漢送醫院治療，但流浪漢表示要等天亮再前往醫治。到了早上9時，員警發現流浪漢仍然坐在長椅上，沒有前往就醫。經員警反復勸說，才將其送往長安醫院治療，經醫院初步診斷，流浪漢雙腿為二級燒傷。

據了解，流浪漢孫某因未找到工作，為省錢，就在路邊撿了一床被子，在長青南路走道長椅過夜。

警方調閱監控錄像，發現當天凌晨4時許，流浪漢在長椅上睡覺，一位推著三輪車的中年男子故意用打火機點著蓋在其身上的棉被，導致孫某雙腿被燒傷。該名男子縱火後還一直在遠處「陪伴」著傷者孫某，看著巡邏隊員滅火，甚至若無其事地走過來「看戲」，令人咋舌！

經審訊，黃姓嫌犯對其故意傷害他人的犯罪事實供認不諱，並承認，自己生活落魄靠撿廢品維持生計，心生憤懣，凌晨看到有人躺在長凳子上睡覺，想著點火燒掉其被子，「戲弄」一番。在將流浪漢燒傷後，其若無其事地跟傷者聊天，找「樂子」。