網曝更多開車進故宮遊記 有的邊拍邊稱「太高調」

有網友披露近年多起類似開車進故宮的「遊記」。 取材自微博 分享 facebook

女子開車進北京故宮事件餘波未了，輿論質疑故宮方面僅發表簡短道歉卻未進一步說明，痛斥「這就完了？？不追究責任？」、「管理不嚴，領導有問題」。與此同時，有網友陸續在各大社交媒體上披露，近年多起類似開車進故宮的「遊記」，呼籲徹查此事。

疑有「紅色」背景的網友「@露小寶LL」17日因發布數張開著「奔馳」（Benz）進故宮「撒歡兒」的照片，引發爭議。故宮方面隨後證實事件並向公眾致歉。

中央社報導，但因故宮聲明未說明事件原由，網友紛紛質疑「這就完事了？」，多家媒體也發出評論批評，要求故宮說明真相。

環球時報總編輯胡錫進在微博寫道，稱這是一次對特權的濫用，並指存在這樣的特權讓公眾很不舒服，事件迅速在網上爆發是必然的。

胡錫進說，發這些照片的人顯然在炫耀，但讓人看到的是淺薄，傷害了公眾的情感，損害了權力的形象，也讓故宮博物院蒙羞。

另外，觀察者網報導，網友也挖出近年頻發類似事件。自2013年故宮宣布禁車以來，仍不時有人公開曬照片並聲稱能開車進入故宮，且路線多樣：包括開著超跑蘭博基尼（Lamborghini）從神武門進入；還有人稱從東華門進到內部停車場，「汽車的寬度剛剛能穿過宮門，再寬一點的車就要收回倒車鏡了。」更有人在故宮內一邊開車一邊拍攝視頻，還說道：「咱們開這來是不是有點太高調了？」

至於能成功開車進故宮的原因，一些人毫不避諱。

報導指出，去年有位女網友公開寫道，在一個周末「開車進了趟故宮，免了票，東華門進東華門出。」當時好奇者留言問她「是不是誰都能進」，她直言「找了熟人打點」。還有網友炫耀稱，「通過故宮四個部門協調，才把車開到太廟正門口……。」