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自曝連拿4冠軍也買不起房 柯潔：玩鬥地主是為了吃飯

2020-01-19 17:45世界日報 中國新聞組／北京19日電

中國圍棋名將柯潔近日在一檔訪談節目中，回憶了職業生涯，稱自己七歲「北漂」學棋，很早就見識人間冷暖。還自曝得一個世界冠軍才拿90萬（人民幣，下同），連得四個冠軍也買不起北京一套房，坦言去參加「鬥地主」活動是為了生活、為了吃飯。

網易體育報導，柯潔回憶，六歲開始接觸圍棋，但最開始是對拉丁舞感興趣。但由於「舞蹈老師說：『這孩子是肥胖型的，不適合跳舞』，我才打消了這個想法。」從舞蹈班轉到圍棋班，柯潔展現優於同齡孩子的天賦。柯潔說：「一些老師們覺得我是個好苗子，應該去更好的地方去發展和學習，所以七歲的時候去到北京。」

柯潔11歲時成為職業選手，但頭兩場定段賽，他名次倒數。柯潔坦言，「為了保證下次一定會贏回來，我每天都在下棋，甚至文化課都不讀。」

柯潔稱，「印象最深是過年的時候，爸媽把我關在房間裡讓我下棋，我在想為什麼我在這兒下棋，但其他小朋友在玩。」

現在柯潔已理解父母當年的苦心：「那段時間我下了一萬多盤棋，這是基本功，大量的實戰能讓我對圍棋發展有了一個質的變化。」

柯潔還透露，媽媽為省錢，會讓自己和別人合住，甚至還會住地下室。為此，學校裡的老師也區別對待自己，「棋場裡人對我區別對待，對我高收費，還說一些比較刻薄的話。當時我對人生冷暖有感覺了，就說現在不是貪玩的時候。」

而今，柯潔雖然取得成功，但依舊要「感受人生冷暖」。據報導，有傳言稱在圍棋圈內，四個世界冠軍能換來一套房子，柯潔回應稱，「一般世界冠軍的比賽獎金是180萬，但能拿到手的就一半（90萬），四個世界冠軍加起來也不過360萬。」至於一半獎金去哪兒了，柯潔說：「交稅，然後棋院要分……。」

觀察者網報導，柯潔表示，四個世界冠軍很難拿，「一年能拿一個都燒高香了」。也正因如此，柯潔「轉行」參加了「鬥地主」比賽，還拿了冠軍。柯潔稱，「鬥地主是生活所迫，有些活動要吃飯的嘛，而且鬥地主不像圍棋，不會出現拖欠工資的事。」

圍棋北京北漂

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