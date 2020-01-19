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陸首家女性書店 閱讀找出「心」解答

2020-01-19 00:17聯合報 特派記者呂佳蓉／北京報導

雨楓書館創辦人許春宇在書店接受採訪。 記者呂佳蓉／攝影
雨楓書館創辦人許春宇在書店接受採訪。 記者呂佳蓉／攝影
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位於台北公館的女書店是北京雨楓書館創辦人許春宇的取經之地，不過作為一家女性書店，雨楓書館與女書店所展示的樣貌不盡相同。比起被稱作為女權主義者，許春宇自認她是一名溫和的女性主義者，是「以一種溫柔的姿態面對男權主導的社會」。

雨楓書館成立於二○○六年，是中國大陸首間以女性為主體的書店。一九七○年代出生的許春宇，成長過程歷經了大陸改革開放帶來的社會劇烈變遷，女性心理的需求隨之而愈發多元，而對許春宇而言，閱讀是回答心理需求的一帖良方。

許春宇在首家雨楓書館受訪，書店以紫色色調為主，店內一角是親子區，陳放著兒童讀物。許春宇表示，雨楓書館沒有太強調女權，不強調衝突與反抗，而是期待透過閱讀，舉辦沙龍、面談與讀書會，為女性求得心理上的解答。

雨楓書館的客群百分之九十是女性，其中百分之六十五是母親。許春宇表示，女性角色很重要，家庭圍繞女性，女性的態度能影響家庭的狀況。

許春宇將女性需求切成三個面向，即工作、家庭與個人。書館舉辦沙龍，討論的是已婚婦女在生活中的大小事，包含為全職母親辦的「早八點媽媽讀書會」。

許春宇表示，全職媽媽不再有工作後會缺安全感，這需要心理建設的過程，讀書會能幫助緩解焦慮，重構安全感，重建與丈夫的溝通；書館的座談會「女人那些事」，討論過婚姻出現第三者的課題。對單身女性，也曾舉辦單身派對，牽起緣分。

至今，雨楓書館在大陸有九家分館，「做書女」（取自「做淑女」的諧音）是書店的口號。大陸女性仍面對著厚厚一層的性別天花板，婦女運動尚難扎根在這片土地上，但對雨楓書館而言，她們更在乎女性的成長與省思自我，盼女性透過讀書，「讓生活接近幸福狀態」。

全職媽媽女權

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