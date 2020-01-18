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耍特權！休館日開車直闖故宮還上網炫耀 惹怒眾人

2020-01-18 13:09聯合報 記者林則宏／即時報導

北京故宮近日負面新聞不斷。17日一名女子在微博發布一組照片，並稱「趕著周一閉館，躲開人流，去故宮撒歡兒~」。這組相片背景為故宮太和門廣場，兩名女子則在一輛黑色賓士吉普車前擺pose拍照。

休館日竟然還能開車直闖故宮，並將車開入禁止行車處搔首弄姿拍照。相片傳開後引爆許多大陸民眾怒火，這名女子也迅速被網友起底。

發布這組相片的微博用戶名為「露小寶LL」，香港星島日報指出，「露小寶LL」本名高露，是中共元老、全國政協前副主席何長工的孫媳婦、大陸國家旅遊前局長何光暐的兒媳。

北京日報則指出，這兩名女子都沒有佩戴任何故宮工作人員證件，「露小寶LL」微博的備註則顯示為「中國國際航空公司乘務員」。

在事情鬧大後，「露小寶LL」刪除從2011年9月到今年的九年間所有微博訊息。

北京故宮博物院17日近21時公開回應稱：「針對今日有網民發布周一開車進入故宮事件，經核查屬實。故宮博物院對此深表痛心並向公眾誠懇致歉。今後，我院將嚴格管理，杜絕此類現象。」

中國國際航空在回應北京日報查證時則撇清，這名女子為國航前員工，已於2018年離職。

儘管北京故宮第一時間公開道歉，但大陸網友並不買帳。大陸網路媒體《觀察者網》指出，網友普遍質疑：是誰允許這輛賓士吉普車在休館日進入的？違規放行的人應承擔什麼責任？太和門廣場遭賓士吉普車碾壓後地磚有無受損？涉事女子微博稱，當時一旁還停了十幾輛車，是否屬實？

北京晚報則指出，「奔馳車（賓士車）到底是怎麼開進故宮的？是管理人員無視規則為熟人開了後門，還是進來的人有什麼特權？針對網路上有各種猜測，應該有更清晰的交代，謠言只能止於事實，輕描淡寫反而會引起公眾疑慮，除了『深表痛心』，還應一查到底」、「這一次故宮的大門究竟為何失守，又為誰失守？」

觀察者網指出，故宮禁車最早可追溯到2013年。時任故宮博物院院長單霽翔當時表示，英國白金漢宮、法國凡爾賽宮，都不允許車輛穿行，這是一個文化尊嚴的問題。為應對一些突發或特殊情況，故宮院內可以使用自行車和電瓶車。但過去國賓或者外國首腦來到故宮參觀，也沒有「走後門」的情況發生。

大陸一名女子17日在網路炫耀，於休館日開車直闖北京故宮拍照，引發大陸民眾怒火。（...
大陸一名女子17日在網路炫耀，於休館日開車直闖北京故宮拍照，引發大陸民眾怒火。（取自《觀察者網》）
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北京故宮

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