限消令解除後 王思聰曬高檔美食：我好了你呢

王思聰解除限高令後曬高檔日料美食：我好了你呢。圖／世界日報提供 分享 facebook

中國首富萬達集團董事長王健林的獨子王思聰，在欠債風波後一度被限制奢華消費。16日深夜他更新社交帳號，曬出了一張在日本料理店享受美食的照片，照片中擺滿了疑似海膽的美食。王思聰還配文道：「我好了你呢?」柯震東還點讚了該條動態。

綜合媒體報導，近期，32歲的王思聰一直在日本度假，早前還多次分享了在日本與好友一起滑雪的畫面。由於與熊貓互娛投資人的糾紛，王思聰去年11月19日至21日短短三天，分別收到上海市靜安區人民法院、北京市第二中級人民法院發布的四條限制消費令，成了被執行人，但網友發現他依舊頻繁出入高檔場所。12月初，王思聰被拍到從上海市中心的頂級高檔小區走出，乘定製版豪車，與助理前往外灘一家高級餐廳。

隨後，法院的四道限消令卻在一日之內全部撤銷，有港媒爆料，雖然首富老爸沒出手相助，但母親不忍兒子受苦，拿出1億元人民幣給兒子還債。

王思聰在日本料理店享受美食的照片引起網友議論，有網友表示：「如果總這樣吃可能是奢侈，偶爾吃，對於他來講應該算是正常消費。」「以他家族資產，頓頓吃也不算奢侈吧，一頓1萬，一年也才700多萬啊，如果你有幾十億，一年花700多萬，連理財利息也用不完啊。」「我天天茶葉蛋榨菜我有這麼得瑟過嗎？做人要低調。」