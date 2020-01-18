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拖行愛女數百米 媽肇事渾不知還氣得報警

2020-01-18 12:59世界日報 中國新聞組／上海18日電

浙江台州市仙居縣14日傍晚發生了一起一言難盡的交通事故，10歲小姑娘被人開車拖傷，「肇事司機」不見影子，媽媽憤然報警，可民警查出真相後大吃一驚，這個「逃逸」司機不是別人，正是媽媽自己。媽媽說：「 以後女兒叫我媽媽，我真有點不好意思回答了，感覺真對不起她。」

錢江晚報報導，當天下午5時3分左右，10歲的婷婷（化名）被鄰居發現，躺在離家幾百米遠的地上，身上擦傷多處，臉上也有傷痕，婷婷受傷又受驚嚇，一直嗚嗚在哭。顯然剛剛發生交通事故，肇事司機當場逃逸了。

據報導，好心的鄰居七手八腳，將婷婷送到附近醫院檢查和治療傷口，也有人給婷婷的媽媽陳女士打了電話，告訴她婷婷出車禍了，司機逃逸了。

緊張的陳女士確認女兒已經在醫院治療，都是些皮外傷，沒有傷筋動骨，這才放心了一些。「這無良的司機，我非幫女兒討回個公道不可。」

報導稱，陳女士還沒趕到醫院，報警電話已打到了交警大隊，舉報女兒因交通事故受傷，而肇事者逃之夭夭了。交警馬上趕到現場取證，再調取附近監控，結果查出來讓眾人驚呆，肇事司機不是別人，正是陳女士自己。

「這怎麼可能！」即便視頻上鐵證如山確實是陳女士開的貨車，但她還是不死心，跟女兒再確認一遍，女兒忍住疼，委屈地說：「沒錯，就是媽媽你弄傷我的。」陳女士無話可說了。

報導說，原來，當天下午，陳女士因家裡裝修臨時需要採購一些建材，就開著小貨車出門，女兒看到媽媽出門就想跟著一起。但陳女士上車後發動了車子，一腳油門就走了。這時婷婷已抓住車子的尾部，被陳女士的車子直接拖走了。

「媽媽！媽媽！」婷婷驚慌大叫，可車裡的陳女士根本沒覺察，一直拖了幾百米，婷婷才掉了下來。隨後很快被附近鄰居發現並送醫。「我真是太粗心了，還好女兒沒啥事兒，不然我後悔都來不及了。」陳女士說道。

10歲女兒被拖行數百米，媽媽報警後看到監控驚呆。圖／世界日報提供
10歲女兒被拖行數百米，媽媽報警後看到監控驚呆。圖／世界日報提供
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