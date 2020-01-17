瑪莎拉蒂醉駕撞寶馬 傷者仍在ICU 富家女當庭下跪

事故中被撞起火燃燒後的寶馬車 圖據央視新聞 分享 facebook

去年7月3日，河南省永城市女子醉駕瑪莎拉蒂追撞寶馬致2死4傷一案，被告人譚明明、劉松濤、張小渠被控犯以危險方法危害公共安全罪及附帶民事訴訟，16日開庭審理，譚明明當庭認罪，下跪道歉，但受害者家屬仍求判死刑。因本案案情重大，法庭宣布休庭，擇期宣判。

澎湃新聞報導，庭審中，譚明明當庭認罪，痛哭向受害者家屬道歉並下跪，表示對不起父母，向社會道歉。庭審的焦點，在劉松濤、張小渠是否教唆譚明明逃逸。張小渠不認罪，劉松濤表示服從法庭判決。

瑪莎拉蒂撞寶馬案被告人當庭下跪認罪，受害者家屬拒不接受，求判死刑。 (取材自澎湃新聞) 分享 facebook

大眾網報導，事發時，被告人譚明明、劉松濤、張小渠聚餐共喝了1瓶紅酒、3瓶清酒、11瓶啤酒，要離開時曾電話聯繫代駕，但在代駕到來前譚明明駕駛瑪莎拉蒂萊萬特越野車，拉著劉松濤、張小渠離開，沿永城市區多條路段行駛，在連續刮蹭停在路邊的六輛汽車後，又與對面駛來的一輛轎車和停在路邊另一轎車相碰，譚明明因無法通過被迫停下。

譚明明不顧群眾勸阻，強行衝出逃逸，至東外環路和永興路交叉口時，高速追撞正停等交通號誌的寶馬轎車，致該寶馬轎車起火燃燒，車內人員葛保景、賈文華當場死亡，駕駛員王交通受重傷。

公訴機關認為，被告人譚明明在醉酒駕車發生交通事故後不顧勸阻，繼續駕車衝撞行駛並造成重大傷亡和經濟損失，被告人劉松濤、張小渠明知譚明明醉駕並發生事故仍教唆其逃逸，以致發生更為嚴重的後果，三被告人的行為均構成以危險方法危害公共安全罪。

王交通的父親稱，兒子仍在ICU，是植物人狀態，全身40%嚴重燒傷，後期治療、五官移植、整容等需巨額費用，目前已花費300萬；王母則稱自己每天帶著孫子四處求人籌錢，孫子成績也一落千丈。

為此，他們提出索賠1395萬，要求判處三名被告人死刑立即執行。死者賈文華的家屬提出，索賠1200萬，同樣要求判處三名被告人死刑立即執行。

據悉，譚明明家經營皮毛生意多年，家境較好。有受害者家屬的附帶民事訴訟代理人介紹，譚明明的駕照從2017年6月到案發，處理過18次違章，包含闖紅燈、超速、逆行等。其駕駛的瑪莎拉蒂，從2017年6月到案發，有68次違章。