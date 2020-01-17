高鐵助丹江口市 縣域旅遊百強

家住湖北省丹江口市金山村的王萬麗，在村口經營一家副食店已經16年。起初只能做街坊鄰居生意的她，萬萬沒想到小店會迎來那麼多陌生面孔。

據中新社報導，2019年11月29日，武漢至十堰高速鐵路（漢十高鐵）通車運營，結束了鄂西北地區多個縣無高鐵歷史。隨著高鐵開通，距丹江口站不足500公尺的金山村熱鬧起來，王萬麗經營的副食店也跟著火起來。

記者近日來到金山村看到，一排排灰瓦白牆的兩層小樓房規劃整齊，房前屋後菜園、車庫井井有條。村前廣場上，不時有放寒假的孩童在公共健身器材上玩耍嬉戲。

距離丹江口市城區20公里左右的金山村，過去鮮有外地人來，村裡青壯年也大多選擇在外地打工。前幾年，得知家門口要建高鐵站，王萬麗在外打工多年的丈夫回到家鄉買了台小車跑運輸，去年底剛剛退伍的兒子黃康也應聘到高鐵站當站區巡防員。

「兒子、老公都在身邊，日子才過得踏實。」王萬麗道出村裡大多數留守婦女的心聲。

金山村村支書張登峰介紹，自高鐵開工以來，村裡越來越多勞動力返鄉發展，有的參與高鐵建設，有的則在高鐵站內外擔任保潔員、安檢員等工作，一些村民還在家門口辦起了農家樂。

丹江口市地處秦巴山區腹地，鄂西北鄂豫皖交界處，是南水北調中線工程調水源頭，集山區、老區、庫區於一體。這裡三面環山一面臨水，交通一直是制約當地經濟發展的瓶頸。

2019年4月，丹江口市摘掉國家級貧困縣的帽子，並於當年底位列中國縣域旅遊競爭力百強縣市榜單。

在丹江口市扶貧辦主任陳少斌看來，漢十高鐵開通不僅改善了當地交通出行條件，更將加快當地村民致富步伐。陳少斌介紹，隨著高鐵開通，人流、物流、資金流將進一步加快，必將促進丹江口市經濟全方位發展。