拍新年照 百年照相館年味濃

新年伊始，上海百年老店王開照相館全家福拍攝區的顧客絡繹不絕。年輕人嘗個鮮，老年人懷個舊，在手機普及的今天，新年進照相館拍照依然大有市場。

「三二一！」伴隨著閃光燈，85歲的楊慧珍一身唐裝，端坐中間，笑出了聲。孫子孫女緊靠兩旁，一家七口的影像就此定格。

據新華社報導，2020年對楊慧珍一家意義重大：孫女出國求學歸來，孫子考上高中。「兒孫滿堂，都有出息，我心裡高興，就想著新年再來王開拍張照片，討個好彩頭。」

楊慧珍第一次走進這家照相館是在1937年，老照片幫她回憶起當時情形：「父親抱著我，母親一身旗袍，全家像過年一樣開心。」

位於南京東路的王開照相館成立於1921年，至今保存著多張20世紀20年代的老照片。從業40年的周建民如今在照相館從事照片修復工作，「那個年代來拍照的人，很多都是來自大戶人家」。

大陸建政後，照相館不再高冷，館裡也漸漸有了各類服飾，其中最流行的就是軍裝。

「我當年拍結婚照，愛人就穿著軍裝，他說穿軍裝特有型。」楊慧珍回憶說。

改革開放後，婚紗照風靡起來，照相館更火了，高峰時一天有260對新人拍結婚照。

「西裝禮服都流行開來，國際名牌更是吃香，拍照時頭上還要裝扮些塑料花。」周建民說。

「當時來拍照要花掉一個月的工資，是件大事，要準備好幾天，考究點的話還要燙個頭髮。」楊慧珍接過話說。

如今，當年流行的中山裝、長衫、唐裝等又再次流行。走在照相館走廊裡彷彿穿越一般，掛著琳瑯滿目的復古風格全家福，等候區的顧客爭相翻閱著樣冊。在樓下的結婚照區域，服裝種類涵蓋古今中外，穿中式傳統服飾則成了很多年輕人的選擇。