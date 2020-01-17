成都春熙路 展現大陸西部新活力

在成都春熙路的遠洋太古裡，有一家不起眼的小店，它是美國匡威的銷售店，也是2019年的單店全球銷冠。

據新華社報導，春熙路商圈內，2019年還產生了亞洲銷冠1家、全大陸銷冠30家、西南銷冠71家。

「眾人熙熙，如春登台」，始建於1924年的春熙路，因老子《道德經》中的名句而得名，歷來是成都繁華和時尚的標誌，川流不息的人群呈現出春天出遊的盛況。

這條著名的「百年金街」現已擴展成國際化大型商圈，既匯聚了亨得利、鳳祥樓、龍抄手等一批百年老店，也雲集著大批世界名品首店。

目前這裡有全球首店3家、全大陸首店17家、西南首店106家，有國際知名品牌585個、時尚輕奢品牌415個、國際一線品牌74個，以及眾多的國際知名運營機構和金融企業。

春熙路是成都走向國際化城市的重要窗口和平台，其影響力輻射四川，乃至整個西南地區。

這個名貫西南的購物場所，講述著一個老商圈不斷進行新演繹的故事。

退休記者楊文鎰說起春熙路的往事：「1992年春熙路夜市開張，一到晚上，攤主們用幾根竹竿挑起攤攤，賣的都是便宜貨，人多得擠都擠不動。」一個夜市攤位轉手就能賣四五萬元，創造了當時成都的「商業神話」。

上世紀90年代也是春熙路走向國際化的開端。隨著伊藤洋華堂、太平洋百貨、王府井百貨等入駐春熙路，一些國際知名品牌接踵而至，商圈的商業價值被不斷激發。2014年，成都國際金融中心（IFS）和成都遠洋太古裡兩大商業綜合體開業，大批引進國際名牌、首店和首展。

「春熙路越來越多的全球首發、首展，讓成都和中國西部同歐洲在消費時間上處在了同一個節點。」成都市錦江區商務局局長李毅說。

據國際知名房地產投資管理公司仲量聯行的研究報告，2018國際商圈時尚指數評比中，成都春熙路商圈和紐約第五大道、東京銀座、巴黎香榭麗舍大道、上海南京西路等世界著名商圈媲美。