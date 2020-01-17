親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
武漢肺炎觀察中
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

成都春熙路 展現大陸西部新活力

2020-01-17 01:53聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

在成都春熙路的遠洋太古裡，有一家不起眼的小店，它是美國匡威的銷售店，也是2019年的單店全球銷冠。

據新華社報導，春熙路商圈內，2019年還產生了亞洲銷冠1家、全大陸銷冠30家、西南銷冠71家。

「眾人熙熙，如春登台」，始建於1924年的春熙路，因老子《道德經》中的名句而得名，歷來是成都繁華和時尚的標誌，川流不息的人群呈現出春天出遊的盛況。

這條著名的「百年金街」現已擴展成國際化大型商圈，既匯聚了亨得利、鳳祥樓、龍抄手等一批百年老店，也雲集著大批世界名品首店。

目前這裡有全球首店3家、全大陸首店17家、西南首店106家，有國際知名品牌585個、時尚輕奢品牌415個、國際一線品牌74個，以及眾多的國際知名運營機構和金融企業。

春熙路是成都走向國際化城市的重要窗口和平台，其影響力輻射四川，乃至整個西南地區。

這個名貫西南的購物場所，講述著一個老商圈不斷進行新演繹的故事。

退休記者楊文鎰說起春熙路的往事：「1992年春熙路夜市開張，一到晚上，攤主們用幾根竹竿挑起攤攤，賣的都是便宜貨，人多得擠都擠不動。」一個夜市攤位轉手就能賣四五萬元，創造了當時成都的「商業神話」。

上世紀90年代也是春熙路走向國際化的開端。隨著伊藤洋華堂、太平洋百貨、王府井百貨等入駐春熙路，一些國際知名品牌接踵而至，商圈的商業價值被不斷激發。2014年，成都國際金融中心（IFS）和成都遠洋太古裡兩大商業綜合體開業，大批引進國際名牌、首店和首展。

「春熙路越來越多的全球首發、首展，讓成都和中國西部同歐洲在消費時間上處在了同一個節點。」成都市錦江區商務局局長李毅說。

據國際知名房地產投資管理公司仲量聯行的研究報告，2018國際商圈時尚指數評比中，成都春熙路商圈和紐約第五大道、東京銀座、巴黎香榭麗舍大道、上海南京西路等世界著名商圈媲美。

品牌夜市

延伸閱讀

美國打開大陸資管市場 傳高盛、貝萊德積極搶進

英業達處分大陸廠房 處分利益43億元

人行官員：存款基礎利率將長期保留

劉鶴：1月大陸經濟好於預期 對今年走勢抱持樂...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

新疆去年新開13條國際航線

2020-01-17 01:53

拍新年照 百年照相館年味濃

2020-01-17 01:53

高鐵助丹江口市 縣域旅遊百強

2020-01-17 01:53

浙江省通過民營企業發展促進條例 為中國首創

2020-01-16 22:05

躺椅從天而降砸中5歲女童 頭骨嚴重碎裂

2020-01-16 17:17

青海地塌！男孩獲救後說「先救媽媽」 母仍不幸罹難

2020-01-16 16:41

醫生判斷應是早老症！21公斤吳花燕過世 按遺願捐出遺體

2020-01-16 16:37

地溝油再現 四川20家火鍋店被揪查

2020-01-16 12:35

返鄉置業熱門城 成都、西安竄升

2020-01-16 02:24

重慶「東西南北」促開放

2020-01-16 02:24

春節旅遊 平均住宿費破4400

2020-01-16 02:24

廣州春節美食不打烊 挑燈夜宴

2020-01-16 02:24

尼泊爾旅遊年 在拉薩啟動

2020-01-16 02:24

兩岸春節加班機啟動 共三○六航班

2020-01-16 00:06

誰害死了吳花燕？中國貧困問題與慈善募款亂象

2020-01-15 17:52

副省長挪扶貧款 與私企老闆組「開心團」

2020-01-15 16:25

不修路先刷白牆 窮鄉搞面子整治「立馬見效」

2020-01-15 16:13

「奶奶的腿」…安徽男吐槽交警被拘 網友叫屈

2020-01-15 16:12

回湖北麻城卻到了1300公里外的四川麻城 祖孫三人囧了

2020-01-15 16:11

造假！西安滑雪場絲棉代替雪 被遊客噓爆

2020-01-15 16:10

怕霧霾河北春節禁止大灶蒸饅頭、炸丸子 民怨年難過

2020-01-15 14:26

年終領紅包不再大鍋飯 大陸白領七成拿不到

2020-01-15 14:24

認為妻子被「潛規則」丈夫狀告北影副校長

2020-01-15 12:59

人民幣1元鈔「拖拉機奶奶」逝世 是中國首位女拖拉機手

2020-01-15 12:58

七旬老翁便秘上廁所猝死 醫生：太用力致心臟撕裂

2020-01-15 12:00

陸期刊愛吹捧 繼「師娘優美感」再有主編十歲兒子散文

2020-01-15 11:19

陸網媒笑澳洲大火 「厲害國文體」觸怒新聞界

2020-01-15 11:00

重慶大學期末考題沒有標準答案卻令人感動

2020-01-15 10:04

澳門航空 開通北京航線

2020-01-15 02:11

天津6校 聘17名台灣教師

2020-01-15 02:11

長江魚種瀕危 專家籲修法

2020-01-15 02:11

德陽新年精品展 唐代名琴現身？

2020-01-15 02:11

又有路坍！ 青海巨洞「吞」公車 9死15傷

2020-01-15 00:40

四川美女市長涉賄被逮 部屬私密對話曝光

2020-01-14 19:47

稿費難營生 旅美中國政評家打算當外送員引熱議

2020-01-14 17:35

女子挪用公款潛逃16年 整形換臉還是被抓到

2020-01-14 16:32

大改造！海洋公園新設7主題區 過山車成絕響

2020-01-14 16:32

影／大火衝天際！珠海石化廠爆炸 員工奔逃

2020-01-14 16:28

遭刑求逼供認姦殺 中國男子入獄14年後洗冤屈

2020-01-14 15:04
看更多

熱門文章

日本出現武漢肺炎首例！患者為中國籍曾前往湖北

2020-01-16 08:52

機器人46變！90秒做1漢堡 3分鐘炒1菜...手藝不輸粵菜名廚

2020-01-16 09:00

中國大媽瘋搶巴黎老佛爺百貨 場面失控如「屍速列車」

2020-01-16 13:50

醫生判斷應是早老症！21公斤吳花燕過世 按遺願捐出遺體

2020-01-16 16:37

許信良：兩岸領導人對話 蔡勝選後最重要的訊息

2020-01-16 09:28

全球最賺高鐵今上市 吸金估超百億

2020-01-16 09:44

蔡：我們是中華民國台灣 陸：別把台灣帶向危險境地

2020-01-16 14:58

中國台灣網：民進黨若錯判形勢 離「滅頂之災」不遠

2020-01-16 11:48

心急趕搭高鐵 莽父將3歲兒當行李放進X光機檢查

2020-01-16 11:47

粗心爸心急趕車會妻 將3歲兒當行李放入X光機檢查

2020-01-16 09:36

地溝油再現 四川20家火鍋店被揪查

2020-01-16 12:35

中美協議明確避免競爭性貶值 人民幣「漲聲響起」

2020-01-16 20:27

中美簽署第一階段經貿協議 瑞銀預期人民幣將升至6.70

2020-01-16 16:34

租個對象回家過年 今年身價一天近萬

2020-01-16 14:25

香港反送中至今 超過7千人被捕

2020-01-16 16:10

京滬高鐵暴漲43.24%上市首日被停牌

2020-01-16 10:17

劉鶴：1月大陸經濟好於預期 對今年走勢抱持樂觀

2020-01-16 15:00

躺椅從天而降砸中5歲女童 頭骨嚴重碎裂

2020-01-16 17:17

林鄭稱「一國兩制」行穩致遠 2047年後都不會變

2020-01-16 14:25

劉鶴：去年大陸經濟增長預計超過6%

2020-01-16 11:16

陸委會：盡快提出反滲透法「參考案件類型」

2020-01-16 13:05

武漢肺炎蔓延日本泰國 韓國加強防疫

2020-01-16 21:34

人行兩日累計「放錢」3兆 市場關注是否續做特麻辣粉

2020-01-16 15:51

坐擁國際機場 桃市衛生局因應武漢肺炎開設應變中心

2020-01-16 14:17

輿論壓力太大? 北京故宮6688元的年夜飯取消了

2020-01-16 14:06

武漢肺炎 越南峴港機場發現2起疑似病例

2020-01-16 12:39

中聯辦新主任新春致詞軟中帶硬 4提珍惜香港這個家

2020-01-16 13:49

青海地塌！男孩獲救後說「先救媽媽」 母仍不幸罹難

2020-01-16 16:41

保持防疫警覺！陸委會調升武漢市列入黃色旅遊警示區域

2020-01-16 19:16

疫情擴散？日現首例武漢肺炎 病患為陸藉男

2020-01-16 14:30

「降凖還有空間」 人行預告可能再降準

2020-01-16 17:16

人行說明中美第一階段經貿協議匯率問題

2020-01-16 14:03

浙江省通過民營企業發展促進條例 為中國首創

2020-01-16 22:05

河北抗空汙 禁民眾蒸饅頭？官方急滅火

2020-01-16 14:07

人行官員：存款基礎利率將長期保留

2020-01-16 17:18

年終平均近萬元 僅3成中國白領拿到

2020-01-16 14:08

港警配備電槍？李家超：支持 議員：情況會更糟

2020-01-16 13:50

中國央行：今年將用好定向降凖、宏觀審慎評估等工具

2020-01-16 15:00

北京女醫師遇害引公憤 兇嫌遭火速判死

2020-01-16 14:37

武漢肺炎頻現海外 中國透明度遭質疑

2020-01-16 14:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top