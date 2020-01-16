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浙江省通過民營企業發展促進條例 為中國首創

2020-01-16 22:05聯合報 記者張運祥╱即時報導

浙江省13屆人大會議16日表決通過《民營企業發展促進條例》，2月1日起施行。據悉，以民營企業發展促進為題開展地方性立法，在中國尚屬首次。　　

中新社報導，條例明確「民營企業」的定義，提出民企發展促進工作應當堅持競爭中性原則，保障民營企業與其他所有制企業依法平等使用資源要素，以及行政機關應當遵循誠信原則，保持政策的連續和穩定等內容。　　

浙江省人大代表、中華全國律師協會副會長章靖忠評價，條例最大的突破在於用地方性法律來確定民營經濟、民營企業的市場地位、合法權利、保障措施等，創設具體的法律規範。「我們一直講要給民營企業吃定心丸，法律是最好、最強的制度定型，因為具有確定性、穩定性和強制力，讓民營企業可預期，這是真正的定心丸。」　　

浙江省政協常委隗斌賢認為，條例不僅完善營商環境法律體系，而且對嚴格執法、公正司法、政府行為失範及法律責任追究等都作出進一步明確，這也為了條例有效實施創造了條件。　　

浙江省人大代表、浙江東南網架集團公司董事長郭明明說：它對民企是重磅利多，主要能提升民營經濟信心，讓企業家更加堅定。條例可以更好的創造公平環境，民企只要把自己做好，就不怕不公正不公平。　　

浙江特色小鎮樂清市柳市鎮擁有「中國電器之都」的響亮招牌；中國眾多知名民營企業，是...
浙江特色小鎮樂清市柳市鎮擁有「中國電器之都」的響亮招牌；中國眾多知名民營企業，是從柳市鎮走向世界。圖取自／中新社
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