醫生判斷應是早老症！21公斤吳花燕過世 按遺願捐出遺體

貴州女大生吳花燕過世後，家屬根據遺願將遺體捐出。圖／多彩貴州網 分享 facebook

體重僅有43斤（21.5公斤）的貴州女大學生吳花燕過世引發輿論關注，家屬根據她的遺願，將遺體捐獻給貴州醫科大學基礎醫學院人體解剖學教學實驗中心。她的弟弟吳江龍流著淚說，姊姊生前多次說過，雖然家庭不幸，但有各級黨委政府和社會各界的幫助，她很溫暖。另外有媒體報導，吳花燕是得了早老綜合症，只有7到20歲壽命。

綜合媒體報導，據貴州醫科大學附屬醫院介紹，吳花燕死亡原因經醫科大學附屬醫院多次組織全院多學科會診，考慮早老綜合症，由此引起嚴重心血管及瓣膜病變，於13日出現心功能衰竭，經搶救無效不幸去世。

吳花燕去世後，基因被送進檢驗部門，醫師希望通過基因檢測報告和染色體檢測報告找到更直接的病因，畢竟只用經濟條件不好、生長發育期營養不良這樣的表象，很難解釋身高、體重、臟器都有明顯異常的現實。

早老綜合症是一種先天性遺傳性疾病，目前沒有有效的辦法治癒這種疾病。這種疾病的特點是身體衰老速度比正常衰老過程快5到10倍，患者體內的器官也快速衰老，造成各種生理機能下降。

患有這種病症的人通常有獨特的外觀：身材矮小，體重下降且和身高不成比例，性發育不成熟，皮下脂肪組織減少，下頜比正常人小，脫髮呈普遍性。眼呈鳥眼樣外形，兩腳分開的寬度大，走路時拖著兩腳。這種罕見病的患者一般只有7到20歲壽命，大多死於心血管疾病等衰老病，有研究記載，目前全世界只有一名早老綜合症患者活到26歲。

「謝謝大家，謝謝所有幫助我的愛心人士，我永遠也不會忘記大家對我們的好。」吳江龍對姊姊三個多月前在治療期間充滿感恩和希望的話仍然記憶猶新。

針對社會對籌款機構「9958兒童緊急救助中心」（下稱「9958救助中心」）百萬（人民幣，下同）善款只轉給吳花燕2萬的質疑，9958救助中心的業務管理方──中華少年兒童慈善救助基金會15日表示，該會已派調查組前往貴州，目前近百萬善款仍在該會帳戶上，善款使用等後續情況需等調查組核實後再做通報。

該會品牌傳播部負責人孫丹丹說，為吳花燕籌款上百萬元是準備用作不同的費用支出「我們當時籌款也是想讓她接受治療盡快康復起來，但是她的身體狀況一直達不到做手術的條件，結果未如人願。」