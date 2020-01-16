青海地塌！男孩獲救後說「先救媽媽」 母仍不幸罹難

青海省西寧市城中區發生地塌，一公交車墜入坑中，導致9人遇難；事發時一名13歲男孩勇於救人的行為引發關注，當時他的媽媽和哥哥掉入坑中，哥哥遇人施救時還喊要先救媽媽，不幸男孩母親張某已經遇難。圖取自／新京報 分享 facebook

青海省西寧市城中區發生地塌，一公交車墜入坑中，導致9人遇難；事發時一名13歲男孩勇於救人的行為引發關注，當時他的媽媽和哥哥掉入坑中，哥哥遇人施救時還喊要先救媽媽，不幸男孩母親張某已經遇難。

據了解，張某是海東市化隆縣東風村唯一的一名村醫。當地村民表示，張某很關心老人的身體健康，大家知道她遇難的消息都很難過。

新京報報導，一名在該村經營小賣部的村民表示，張某的父親曾是村醫，在父親去世後，張某接替父親成為村里唯一的一名村醫。該村民稱，張某人很好，生前很關心老人，與左鄰右舍的人都相處和諧，經常給村里的老人測血壓、量血糖等。得知張某不幸遇難，村里很多人都很難過，「就這麼一個村醫，很可惜」。

報導說，黃衣男孩的表姐楊玲（化名）稱，事發當天，男孩和哥哥同母親去醫院看望住院的親戚，當時其母親懷裡還抱著弟弟。他們四人下車之後發生地陷，男孩的母親和哥哥掉入坑中，男孩先是將身旁的弟弟抱到安全地帶，隨後返身欲救人，此時遇二次坍塌掉入坑中。

楊玲稱，事後其聽聞家里人說，當時黃衣男孩哥哥為了救母親留在坑中，遇人施救時還說「先不要救我，救媽媽」。獲救後經檢查，黃衣男孩及其哥哥、弟弟均為皮外傷、軟組織挫傷，傷情穩定，有專人陪護。

對此，網友說，小英雄感動了整個城，西寧人的驕傲。