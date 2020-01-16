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京滬高鐵暴漲43.24%上市首日被停牌

2020-01-16 10:17聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

京滬高鐵今日A股掛牌首日暴漲43.24%，封死漲停，觸發新股上市停牌機制，上市首日被臨時停牌，總市值已漲逾人民幣3433億。

「高鐵巨無霸」京滬高鐵今日在上交所上市，開盤大漲20.08%，每股報人民幣5.86元，總市值達人民幣2878億元，隨後封死漲停，觸發臨停後股價報每股人民幣6.99元，總市值漲逾人民幣3433億元。

在此之前，京滬高鐵已經打破多項記錄——京滬高鐵以23天閃速過會、發行市盈率超23倍刷新了A股紀錄。

京滬高鐵掛牌首日封死漲停，觸發臨時停牌。取自金融界
京滬高鐵掛牌首日封死漲停，觸發臨時停牌。取自金融界
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